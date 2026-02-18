Milán-Cortina 2026: Oro para Suecia en esquí de fondo

Sundling y Dahlqvist se quedaron con la medalla dorada tras frenar el cronómetro en 20'29"99, un tiempo con el que superaron a las suizas Nadja Kalin y Nadine Fahndrich (20'31"39) y a las alemanas Laura Gimmler y Coletta Rydzek (20'35"86).

Las suecas celebraron en la última prueba del esquí de fondo (esquí nórdico) de Milán-Cortina 2026 al imponerse en la pista de Lago di Tesero, en Val di Fiemme, donde se registró la inesperada aparición en plena competencia de un perro lobo.

"Fue lo más extraño que me ha pasado hasta ahora", afirmó entre sonrisas Giovanni Plano, director de operaciones olímpicas de Trentino y responsable del evento nacido en Varese.

"Normalmente sigo las competiciones desde la sala del jurado, porque así estamos en contacto directo con el equipo médico por si necesitamos intervenir. La noticia que llegó allí fue que había un lobo en las pistas. Y eso nos impactó a todos", agregó Plano, de 54 años y a cargo de supervisar también los saltos de esquí de Predazzo.

"Era de un vecino que salió a pasear y se escapó. Lo recuperamos y, poco después, el dueño vino a buscarlo", relató Plano sobre el perro de la raza husky que apareció en plena pista durante la fase de clasificación.

La Federación Internacional de Esquí (FIS) compartió inmediatamente el incidente en una de sus redes sociales.

