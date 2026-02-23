Milán-Cortina 2026: Parsons apuesta por Juegos Paralímpicos "aún mejores"

"Los Juegos Olímpicos fueron maravillosos, extraordinarios, y los Paralímpicos serán aún mejores", confió Parsons al día siguiente de la ceremonia de clausura de Milán-Cortina 2026

Parsons presentó la decimocuarta edición de los Juegos Paralímpicos de Invierno en la Torre Allianz de Milán junto con el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó

"No se pueden organizar los mejores Juegos Olímpicos, y ese parece haber sido nuestro trabajo, sin organizar unos grandes Paralímpicos. Es un deber. Anoche en Verona fue maravilloso, espectacular. Allí clausuraremos los Juegos Olímpicos y abriremos los Paralímpicos", aseveró Malagó

Por otra parte, Parsons, quien atraviesa su tercer mandato, aclaró que el IPC es independiente del Comité Olímpico Internacional (COI) en alusión al permiso para la presencia en plenitud de atletas de Rusia y Bielorrusia en Milán-Cortina 2026

"Son organizaciones diferentes, cada una con sus propios órganos, y a veces toman decisiones distintas", enfatizó Parsons sobre el permiso a que los atletas rusos y bielorrusos participen en Milán-Cortina con sus propias banderas e himnos a diferencia de lo ocurrido en los Juegos Olímpicos Invernales

"Tomamos decisiones diferentes en el pasado; no afectó nuestra relación, que sigue siendo de diálogo y respeto. Trabajamos para minimizar el impacto de estas diferentes posiciones en los Juegos Paralímpicos, también para proteger a los atletas, que deben poder competir en el mejor entorno posible", añadió Parsons sobre el vínculo con el COI que preside la zimbabuense Kirsty Coventry

Parsons precisó que "la Asamblea General del IPC decidió en septiembre levantar la suspensión de los atletas rusos y bielorrusos", lo cual, remarcó, "significa que deben ser tratados como cualquier otro atleta paralímpico de otras naciones"

"Con la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en diciembre de permitir la clasificación de los atletas rusos y bielorrusos, se ha abierto la posibilidad de reclasificarlos", recordó el titular del IPC

"El sistema de clasificación permite una segunda ventana, que posteriormente dio lugar a la clasificación de 6 atletas rusos y 4 bielorrusos", añadió en relación con la decisión de la Asamblea del IPC de suspender las sanciones contra los deportistas de esos países tras la invasión de Moscú a Ucrania en febrero de 2022

"Todos los Comités Paralímpicos Nacionales han sido invitados, incluido Ucrania, que ha decidido no participar. Estamos profundamente decepcionados", reconoció Parsons sobre la decisión de Kiev imitada por República Checa, Estonia y Polonia

"Hay diversas maneras y espacios para enviar mensajes y expresarse libremente. Espero que la ceremonia no se politice", confió al referirse al temor a boicots tras la decisión de que los atletas rusos y bielorrusos desfilen y compitan con sus propias banderas e himnos

En tanto, el ministro de Transporte e Infraestructura de Italia, Matteo Salvini, visitó la Villa Paralímpica de Milán que desde el 6 de marzo recibirá a los atletas que competirán en la cita

"Estoy aquí para agradecer a los cientos de voluntarios que han trabajado incansablemente y que reanudarán su trabajo en los próximos días, porque para mí, para los italianos, los Juegos Paralímpicos tendrán la misma importancia y relevancia que los Juegos Olímpicos", declaró Salvini

"Lo mejor es que, a partir de finales de abril, la Villa Olímpica, que todo el mundo ha visto, será devuelta, ya que a partir de septiembre se convertirá en una villa universitaria", completó Salvini

Luego fue el turno del ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, quien manifestó desde redes sociales su expectativa sobre los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina 2026

"El 6 de marzo nos reuniremos en la Arena de Verona, y esa llama volverá a transmitir al mundo sus valores paralímpicos, permitiéndonos disfrutar de nuevo de su significado para que inspire nuestras acciones diarias", escribió Abodi en su cuenta de X

"Espero que la fuerza de ese fuego guíe a quienes deciden el destino del mundo, a respetar la tregua olímpica y a transformarla en una visión de paz y respeto. Se acerca la época de los Juegos Paralímpicos, y será emocionante formar parte de ella, apoyar a todos estos maravillosos atletas, empezando por nuestros fantásticos Azzurri", agregó Abodi

Luego de agradecer a todos los participantes en los Juegos Olímpicos Invernales, el ministro recordó cómo "se cierra un capítulo de un libro maravilloso, en el que podemos escribir otras páginas, igualmente importantes y gratificantes, que definirán la historia de nuestra Italia"

"Pero ese mismo fuego que hemos alimentado durante estos años de trabajo conjunto, de problemas resueltos, de escepticismo superado y de satisfacción compartida, nos acompañará también hacia nuevos retos y nuevas metas para las que estamos preparados una vez más", destacó Abodi

Por su parte, el presidente del Comité Paralímpico Italiano (CIP), Giunio De Sanctis, felicitó a Malagó por el éxito de la cita que concluyó ayer y manifestó su seguridad en que "todo saldrá bien y que los Juegos Paralímpicos serán tan fantásticos como los Juegos Olímpicos"

"Nos preparamos para emular el éxito de los Juegos. Contamos con seis disciplinas, seis deportes y una delegación italiana competitiva en esquí, esquí de fondo y más. El objetivo son las medallas, pero sobre todo, acercar el deporte al mayor número de personas posible", remarcó De Sanctis durante una transmisión en directo desde la Torre Allianz de Milán. (ANSA)