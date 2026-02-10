Milán-Cortina 2026: Passler pide anulación de sanción

Passler se presentó en la audiencia ante el TAS luego de la apelación que presentó tras la suspensión que recibió el pasado lunes 2 de la Agencia Antidoping de Italia (NADO), una medida confirmada por la Unidad de Integridad del Biatlón (UIB).

La atleta italiana solicita la anulación de la suspensión por ausencia de dolo y negligencia (el positivo es atribuible a un caso de contaminación), solicitando así permiso para participar en Milán-Cortina 2026.

El Comité Olímpico Italiano (CONI) ordenó, luego de conocerse el positivo, la exclusión inmediata de Passler del equipo "azzurro" que compite en Milán-Cortina 2026, tras lo cual advirtió que se reservará el derecho de evaluar, de ser viable, una posible sustitución.

La fiscalía de Bolzano inició una investigación respecto del doping de Passler, quien fue separada del equipo italiano y debía participar en la competencia de biatlón de Milán-Cortina 2026.

El expediente abierto por la fiscalía de Bolzano es un paso necesario, dado que en Italia la administración y el uso de sustancias dopantes constituyen un delito (artículo 586).

La fiscalía de Bolzano es competente porque los hechos ocurrieron en el Tirol del Sur y el control se realizó en Anterselva.

Las autoridades buscan aclarar la situación antes de definir posibles cargos penales contra Passler, determinando si la atleta actuó sola, si recibió ayuda o si fue víctima de una conspiración en su contra.

Además, la fiscalía espera más pruebas, probablemente análisis adicionales de la muestra de orina tomada a Passler por los Carabineros, y sólo entonces decidirá si abren una investigación exhaustiva.

El presidente de la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI), Flavio Roda, anunció que también la entidad está investigando el incidente y planea apoyar en todas las sedes pertinentes a Passler, la tercera mejor atleta del país en la temporada 2026 de biatlón.

El letrozol —que es usado terapéuticamente en casos de cáncer de mama— es un inhibidor de la aromatasa prohibido por la Agencia Mundial Antidoping (WADA) bajo la categoría de moduladores hormonales y metabólicos, ya que se utiliza para mejorar el rendimiento al contrarrestar los efectos secundarios estrogénicos de los esteroides anabólicos.

Los atletas lo utilizan para reducir la retención de líquidos y prevenir la ginecomastia (desarrollo de tejido mamario) durante ciclos de aplicación de esteroides para desarrollo muscular.

El uso del letrozol está prohibido en el deporte por la WADA por dos razones principales: estimula la producción de testosterona, lo que ayuda a reducir la fatiga, y puede utilizarse para enmascarar el consumo de esteroides anabólicos.

