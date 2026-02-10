Milán-Cortina 2026: pasta y pizza, el menú preferido en la Villa Olímpica

Entre competiciones y entrenamientos, los atletas que compiten en Milán-Cortina 2026 también disfrutan de la auténtica cocina de Italia en las Villas Olímpicas y los 11 hoteles de apoyo en Bormio, Livigno y Anterselva.

El patio de comidas está abierto las 24 horas, con franjas horarias exclusivas para las tres comidas principales.

El estilo italiano es la esencia de los menús: la pasta y la pizza dominan las estaciones de carbohidratos, junto con embutidos, quesos, fruta y postres.

Junto a los clásicos, también se ofrecen platos y productos de las regiones anfitrionas, como la bresaola de Valtellina y los canederli del Alto Adigio, para ofrecer a los atletas el auténtico sabor de Italia durante Milán-Cortina 2026.

Se preparan diariamente hasta 4.500 comidas en la Villa Olímpica de Milán, casi 4.000 en la de Cortina D'Ampezzo y aproximadamente 2.300 en la de Predazzo, con un promedio de seis chefs por restaurante en cada sede.

Los atletas pueden elegir entre una variedad de estaciones (de carbohidratos, proteínas, opciones vegetarianas y cocina internacional) con diversas opciones para el desayuno, el almuerzo y la cena.

Solo en la Villa Olímpica de Milán, las cocinas sirven aproximadamente 3.000 huevos y aproximadamente 450 kilogramos de pasta al día, lo que refleja tanto las necesidades energéticas como la tradición culinaria italiana (ANSA).