Milán-Cortina 2026: Pavel presente en ceremonia inaugural

El programa de Pavel también incluye su presencia en el partido de hockey sobre hielo femenino entre República Checa y Suiza, así como en la competición femenina de eslalon gigante paralelo de snowboard, según anunció la oficina del presidente en su sitio web.

Tras su llegada a Milán, Pavel inaugurará la Casa Checa con una ceremonia a la que también asistirá el presidente eslovaco, Peter Pellegrini.

Ese mismo día, ambos mandatarios y otros líderes mundiales y miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) asistirán a una recepción formal antes de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Asimismo, Pavel y la primera dama inaugurarán el sábado 7 la Casa Eslovaca junto con Pellegrini.

Posteriormente, visitarán la Villa Olímpica, donde se reunirán con miembros de la delegación checa. Por la tarde, asistirán a la competición femenina de patinaje de velocidad de 3 mil metros, mientras que el domingo 8 asistirán a la competición femenina de eslalon gigante paralelo de snowboard. (ANSA).