Milán-Cortina 2026: Pediremos tregua olímpica a la ONU, Varnier

"Creo firmemente que a través de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos podemos sembrar una importante semilla (de paz, Ndr). La naturaleza misma de los Juegos es reunir a más de 3000 atletas en la misma villa durante unas semanas y competir de forma justa", afirmó Varnier durante una reunión celebrada en Rímini sobre la cita prevista en 2026.

Varnier habló luego sobre la antorcha olímpica, que recorrerá Italia antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos previstos en Milán y en Cortina D'Ampezzo.

"El 26 de noviembre la encenderemos en Olimpia, un momento que en la antigedad marcó el fin de las guerras para dar paso a un período de paz donde la gente competía en el campo de juego", subrayó Varnier.

"Esta llama se convierte en un símbolo único que podemos llevar a todas partes, dado que viajará en una gran caravana mientras exploramos nuestro país, el país con más sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, y los recorreremos todos", enfatizó.

"Queremos llevar este símbolo por nuestras ciudades para que todos puedan verla y tocarla de cerca. Esperamos que deje un recuerdo imborrable, especialmente entre las generaciones más jóvenes", completó Varnier.

Luego fue el turno del ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi, quien consideró que "ésta es la fase en la que la diplomacia debe ser cada vez más eficaz" respecto de la eventual exclusión de los atletas israelíes de las competencias internacionales ante el conflicto bélico en Gaza.

"Espero que el deporte pueda seguir cumpliendo este papel.

Además, necesitamos tener una visión amplia de los acontecimientos actuales, de los acontecimientos impactantes, dolorosos e impactantes", reflexionó el ministro de Deportes de Italia.

"Creo que sería un retroceso en la función del deporte, que debe unir en lugar de dividir", opinó Abodi sobre una eventual medida para los atletas de Israel similar a los de Rusia tras el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

"El acto de Rusia fue mucho más sangriento y agresivo, y afectó la soberanía de una nación que debe ser apoyada y defendida", argumentó Abodi.

"Pienso sobre todo en la posibilidad, que espero, de dos pueblos y dos Estados, que en este momento parece parcialmente comprometida: espero que esto sea una dolorosa ilusión óptica y que, en cambio, podamos sentar las bases para una restauración plena de la civilización, que concierna a todos sin distinción", insistió.

"Sería un error verlo desde la perspectiva de la oposición.

“No creo que nadie pueda pensar en una doble moral ni en una asimetría del sentimiento humano”, aseveró Abodi.

“La postura del gobierno es la que ya han expresado con precisión y a tiempo la premier (Giorgia Meloni) y el ministro de Asuntos Exteriores (Antonio Tajani), y por lo tanto espero que todos los buenos deseos, incluidos los expresados a través de la crítica a los últimos acontecimientos, puedan lograr un cambio en la situación”, completó Abodi.

En tal sentido, el ministro expresó su confianza en "recuperar" a través del deporte y competiciones como los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 "lugares difíciles y garantizar que, incluso a través de grandes eventos, podamos restaurar la sociabilidad, el sentido de humanidad".

“A veces, cuando piensas en un gran evento, sólo piensas en la parte más visible. Intentamos conectar la visibilidad de los grandes eventos con la vida cotidiana, con la dimensión social”, explicó Abodi.

“No es casualidad que intentara retratar una relación entre Caivano y Milán-Cortina, que podría parecer un paralelismo, una conexión audaz. En cambio, el significado más profundo reside en un evento como éste que parte del desierto y busca construir con nuevos ladrillos”, remarcó el ministro.

“No es casualidad que el cuarto elemento insertado hace cuatro años por el Comité Olímpico Internacional (COI) sea el lema ‘sea Communiter’”, subrayó Abodi.

“No es casualidad que el lema del COI esté en latín. Communiter significa juntos: encarna la inclusividad del deporte, la superación de las diferencias, las barreras y también, espero, la superación de los conflictos, lo cual es un elemento importante que el deporte puede intentar ayudar a superar, incluso mediante la diplomacia”, concluyó Abodi.

La postura de Abodi fue cuestionada por Mauro Berruto, diputado y director nacional de deportes del Partido Demócrata que se manifestó "impactado" por las palabras del ministro.

“Abodi, al rechazar la posibilidad de suspender a Israel de las competiciones deportivas internacionales, sostiene que ‘el acto de Rusia fue mucho más sangriento y agresivo, y afectó la soberanía de una nación que necesitaba ser apoyada y defendida’.

Incrédulo, vuelvo a destacar la doble moral del gobierno, casi como si algunas vidas importaran más que otras”, expresó Berruto.

“Apoyamos a la nación ucraniana, ante la tragedia de su pueblo y su deporte. Reiteramos la necesidad y la justicia de la prohibición deportiva impuesta a Rusia, pero, honestamente no podemos entender cómo es posible hacer la vista gorda ante una de las tragedias más trascendentales de este primer cuarto de siglo: la de Gaza, la de Palestina (que, si no recuerdo mal, es una nación reconocida por 138 estados de las Naciones Unidas), la del pueblo palestino y el deporte”, completó Berruto. (ANSA).