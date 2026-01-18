Milán-Cortina 2026: Pellegrini, Valbusa y Simeoni portaron la antorcha en Verona

Con la llegada de la antorcha, la ciudad de Verona ofreció un anticipo de las ceremonias de clausura de los Juegos Olímpicos y de apertura de los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán en la Arena el 22 de febrero y el 6 de marzo, respectivamente.

Este momento histórico culminó con la Celebración de la Ciudad en la Piazza Bra, junto a la Arena, adonde la antorcha ingresó en Peschiera del Garda, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, y luego tocó Valpolicella.

Pellegrini, ganadora de una medalla dorada en una prueba de natación en Pekín 2008 y que espera su segundo hijo, Valbusa (campeón en la posta de esquí nórdico de Lillehammer 1994) y Simeoni fueron los tres portadores de la antorcha para el encendido del pebetero.

"Es un gran honor. El espíritu olímpico siempre expresa gran fascinación y emoción, y recordemos que los Juegos Olímpicos son un evento global que involucra a las familias", afirmó Simeoni, medallista de oro en salto de altura de Moscú 1980.

Entre los portadores de la antorcha se encontraban también el ciclista Elia Viviani, quien recibió la antorcha de manos de su esposa Elena Cecchini frente a la Casa de Julieta, el símbolo por excelencia de Verona, la ciudad del amor inmortalizada por William Shakespeare, así como otros atletas olímpicos como Paola Pezzo y Roberto Di Donna.

La lista de estafetas incluyó además a la superintendente de la Fundación Arena, Cecilia Gasdia, y al subdirector artístico, Stefano Trespidi.

Las calles, plazas y puentes del centro de la ciudad se vieron afectados, así como la colina de San Pedro, que domina la ciudad, y Castelvecchio, donde se encuentran dos grandes anillos olímpicos, ante los cuales muchos turistas se detienen para la inevitable selfie.

Un momento de gran importancia fue el paso de la llama olímpica entre el palestino Aziz Abu Sarah y el israelí Maoz Inon, los dos activistas que ya protagonizaron el famoso abrazo con el papa Francisco en la "Arena di pace" el 18 de mayo de 2024, durante la visita del Santo Padre a Verona.

"Hace dos años, fue el mejor día de mi vida llevar un mensaje de paz a la Arena, junto con mi compañero palestino. Es mi hermano, me inspira y nos permite continuar nuestro camino para difundir la paz entre la gente. Estar aquí de nuevo es muy conmovedor y un día muy emocionante", declaró Aziz Abu Sarah, quien se encontró con Inon frente al Arco Gavi.

También el presidente de la región Véneto, Alberto Stefani, asistió al encuentro entre los dos portadores de la antorcha israelí y palestina.

"Es un día realmente especial. Los símbolos de Palestina e Israel están aquí, pero el objetivo es llevar el mensaje de paz a todo el mundo. Es un momento especial para difundir el mensaje de paz que se lanzó en Verona por todo el mundo y para decirle a la gente que, llevando este símbolo contra la guerra, el desempleo y la pobreza, es posible lograr la paz en Tierra Santa", destacó a su vez Inon.

"En el día del relevo de la antorcha olímpica nos honra la presencia de estos dos activistas que, con su experiencia y sus historias, demuestran que el diálogo es posible y que, a pesar del dolor, podemos ser mensajeros de paz. Nos complace haber tenido la oportunidad de unir su mensaje al de la Tregua Olímpica", aseguró en tanto el alcalde de Verona, Damiano Tommasi.

"Verona suma el sexto círculo olímpico, el de la paz, porque el deporte históricamente siempre ha estado vinculado a la guerra, con distintos destinos", comentó luego el obispo de la ciudad, Domenico Pompili.

"Pero me parece que en esta época, los Juegos Olímpicos también deben representar la aspiración de garantizar la posibilidad de resolver la violencia que siempre está presente en formas distintas a la guerra", completó Pompili. (ANSA).