Milán-Cortina 2026: Piden archivar investigación sobre "parientes vip"

La solicitud, remitida al juez de instrucción y al Tribunal de Cuentas por posibles daños económicos, se refiere a 35 contrataciones identificadas por la Guardia di Finanza (Policía Financiera Italiana).

Los delitos contra personas desconocidas incluyen el abuso de poder, que ha sido derogado, y la manipulación de licitaciones, que, sin embargo, sólo se aplica a licitaciones públicas y no a este caso.

La Unidad de Policía Económica y Financiera de la Guardia di Finanza de Milán (GDF) emitió en mayo pasado una nota que incluye la solicitud de la fiscalía de Milán de cerrar la investigación sobre la presunta contratación "clientelista" de personas en la Fundación Milán-Cortina 2026.

El texto refiere que la "falta de aplicación de los principios" de "transparencia, publicidad e imparcialidad" en la "contratación de personal" ha "alimentado, desde los medios de comunicación, sospechas sobre fenómenos insanos de favoritismo, nepotismo o clientelismo desde los primeros meses de funcionamiento".

La nota agrega que aunque "el sitio web de la Fundación proporciona información sobre la identificación de los puestos a los que se aspira", no permite acceder "a los resultados de los procedimientos de selección, que son confidenciales, ni a los mecanismos objetivos y transparentes en los que debería basarse dicho proceso".

En esencia, la fiscalía dirigida por Marcello Viola identificó una "falta de transparencia" en más de 30 contratos, "en relación con las denuncias, 'contundentemente' (o 'fuertemente') realizadas a través de funcionarios públicos, como recordó el propio (Vincenzo) Novari, ex director general de la Fundación", relata la misiva.

Sin embargo, al mismo tiempo la fiscalía solicitó a la jueza de instrucción Patrizia Nobile que desestime la causa contra personas desconocidas, ya que, por un lado, el abuso de poder "ya no se considera delito".

Por otro lado, en cuanto a la presunta injerencia, "no existe tal hecho", ya que las licitaciones se refieren únicamente "a procedimientos comparativos relativos a la adquisición de bienes y servicios, y no a la contratación de personal".

Ante la revelación de los documentos de la investigación en julio de 2024, la GDF consideró "al menos singular" cómo Giovanni Malagó, titular de la Fundación Milán-Cortina 2026, contrató a Livia Draghi, sobrina del ex premier Mario Draghi que habría sido incorporada "por recomendación" del ex presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), "con mayor poder que el de Novari".

Asimismo, la investigación revisó la contratación de Lorenzo La Russa, hijo del presidente del Senado, Ignazio La Russa, y quien según un responsable de derechos humanos de la Fundación Milán-Cortina 2026 "nunca entendí de qué se ocupaba" en la entidad. (ANSA).