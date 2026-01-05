Milán-Cortina 2026: piden dedicar Juegos Paralímpicos a víctimas de Crans-Montana

"La vida en toda su belleza y complejidad nos impulsa a pedir al presidente de Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, que dedique esta competencia a los chicos de Crans-Montana, a los jóvenes que perdieron la vida y a aquellos cuyas vidas cambiarán por la tragedia (algunos de ellos eran atletas prometedores)", se lee en un comunicado emitido por la producción de "OancheNo" en dirección al presidente del comité organizador de la cita.

La nota agrega que "OancheNo representa el punzón que atraviesa las cortinas de la indiferencia y ayuda a transformar la percepción del sufrimiento y el dolor en conciencia y, cuando sea posible, en un deseo de cambio".

"Por eso, incluso una dedicatoria es importante", concluye la misiva dedicada a Malagó respecto de los Juegos Paralímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, previstos del 6 al 15 de marzo. (ANSA).