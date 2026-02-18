Milán-Cortina 2026: Planean protestas en caso de arribo de Trump

"Ya salimos a las calles contra el ICE, contra Mark Rubio y James David Vance, volveremos a las calles contra Donald Trump", garantizaron los grupos Leoncavallo y Lambretta en alusión a su protesta contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el secretario de Estado y el vicepresidente de Estados Unidos, respectivamente.

La prensa italiana publicó en la víspera reportes sobre un posible viaje de Trump a Italia en caso de que Estados Unidos se clasifique a la final del torneo masculino de hockey sobre hielo de Milán-Cortina 2026, prevista el domingo 22, el día que concluirá la cita.

En este escenario, los grupos Leoncavallo y Lambretta lanzaron la movilización con el lema de protesta "SIN HIELO, SIN REYES, SIN TRUMP", que se ha extendido por todo Estados Unidos, especialmente en respuesta a las políticas migratorias y la presidencia del magnate.

"Un líder abiertamente neofascista, que se considera más un rey que un presidente, no es bienvenido en Milán, ciudad galardonada con la Medalla de Oro de la Resistencia. Su agenda racista y violenta no tiene cabida", se lee en la publicación compartida por varios grupos.

En tanto, el presidente de la región Lombardía, Attilio Fontana, aclaró que "aún no hay confirmación" sobre el eventual arribo de Trump a Milán para la jornada de cierre de Milán-Cortina 2026.

"Así que sólo cuando tengamos la confirmación intentaremos organizarlo. Aunque, más o menos, los responsables del orden público ya están trabajando como si fuera a llegar", aseguró Fontana.

Estados Unidos venció por 2-1 a Suecia y avanzó a semifinales del torneo masculino de hockey sobre hielo de Milán-Cortina 2026, instancia en la que este viernes 20 enfrentará a Eslovaquia, mientras que Canadá se medirá con Finlandia en la otra llave.

Aunque el hockey sobre hielo es uno de los deportes más populares en Estados Unidos, la selección de ese país sólo ganó la medalla dorada en 1960 y en 1980, mientras que acumuló además 8 preseas de plata y 1 de bronce.

La selección masculina estadounidense ganó sus tres partidos en la ronda inicial (ante Letonia, Dinamarca y Alemania) antes de superar a Suecia en cuartos de final.

La primera competencia en la que participaron los atletas de ese país en Milán-Cortina 2026 fue justamente el estreno de la selección femenina de hockey sobre hielo ante Finlandia, un duelo presenciado por Vance.

El vicepresidente había participado con su esposa en la ceremonia inaugural de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno en San Siro, donde el público aplaudió a la delegación estadounidense, pero silbó al funcionario cuando las cámaras lo enfocaron en el palco.

Durante la estadía de Vance hubo cierre de calles, francotiradores apostados en los lugares que visitó y un total de 45 vehículos, 15 más de los que demandó la comitiva de Rubio, lo que da una dimensión del operativo que sería desplegado en caso de que el jefe de la Casa Blanca o la primera dama decidan viajar a Italia.

"¿Si Trump viajará para presenciar la final masculina del hockey sobre hielo? Eso es algo que deberían preguntarle directamente a la Casa Blanca", se excusó ayer el vocero del Comité Olímpico Internacional (COI), Mark Adams, al ser consultado sobre estas versiones y explicar que "no estamos en conocimiento de cuáles son los movimientos de los jefes de Estado y de gobierno".

"No sabemos si Trump viajará. Es su decisión, pero si decide venir, obviamente será bienvenido", explicó a su vez el viceprimer ministro y ministro de Transportes e Infraestructura de Italia, Matteo Salvini, mientras que el comandante de la policía de Verona, Luigi Altamura, confirmó que "si eso sucediera, nos veremos obligados a reforzar el operativo de seguridad" para la ceremonia de clausura. (ANSA).