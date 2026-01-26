Milán-Cortina 2026: Polémica en Francia por exclusión de Pinturault
El esquiador de 35 años quedó al margen de la convocatoria
Pinturault, uno de los mejores esquiadores de eslalon de la historia de Francia, soñaba con despedirse de los Juegos Olímpicos Invernales en Milán-Cortina 2026, que se llevará a cabo del 6 al 22 de febrero.
La noticia de su exclusión de la lista oficial de la selección francesa sorprendió a todo el país, tanto que se convirtió en titular de todos los periódicos, incluso los políticos y los principales.
Pinturault, que cumplió 35 años en marzo pasado, ganó tres medallas olímpicas (plata en la prueba combinada de Pyeongchang 2018, bronce en el eslalon gigante de Sochi 2014 y eslalon gigante de Pyeongchang 2018), tres medallas de oro en el Mundial (prueba por equipos en St. Moritz 2017, prueba combinada en Are 2019 y Courchevel/Méribel 2023) y un título de la Copa del Mundo.
El esquiador francés quedó al margen de la convocatoria tras haber finalizado undécimo y duodécimo en el eslalon gigante de este año. (ANSA).