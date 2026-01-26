Milán-Cortina 2026: Polémica en Francia por exclusión de Pinturault

Pinturault, uno de los mejores esquiadores de eslalon de la historia de Francia, soñaba con despedirse de los Juegos Olímpicos Invernales en Milán-Cortina 2026, que se llevará a cabo del 6 al 22 de febrero.

La noticia de su exclusión de la lista oficial de la selección francesa sorprendió a todo el país, tanto que se convirtió en titular de todos los periódicos, incluso los políticos y los principales.

Pinturault, que cumplió 35 años en marzo pasado, ganó tres medallas olímpicas (plata en la prueba combinada de Pyeongchang 2018, bronce en el eslalon gigante de Sochi 2014 y eslalon gigante de Pyeongchang 2018), tres medallas de oro en el Mundial (prueba por equipos en St. Moritz 2017, prueba combinada en Are 2019 y Courchevel/Méribel 2023) y un título de la Copa del Mundo.

El esquiador francés quedó al margen de la convocatoria tras haber finalizado undécimo y duodécimo en el eslalon gigante de este año. (ANSA).