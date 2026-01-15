Milán-Cortina 2026: presentaron las ceremonias de los Juegos Paralímpicos

"Se construirán en torno a las personas, los atletas, el público y las comunidades. Dos narrativas distintas, unidas por el mismo deseo de generar conexión, vínculos y memoria", adelantó Iascone a solo 50 días del inicio de la cita.

La ceremonia de inauguración, prevista el viernes 6 de marzo en la Arena de Verona, marcará un momento histórico, pues por primera vez, el comienzo de los Juegos Paralímpicos se celebrará en un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El título elegido es "Vida en Movimiento" y ofrecerá un homenaje a la vida, entendida como cambio y transformación, inspirado en el lenguaje del arte y su singular capacidad para interpretar la realidad en constante evolución de nuestro tiempo.

El evento contará con la participación de numerosos talentos italianos e internacionales. Entre los primeros nombres anunciados por la Fundación Milán-Cortina 2026 se encuentran Stewart Copeland, legendario baterista de la banda británica The Police, y Meduza, trío de productores musicales íconos mundiales de la música house italiana.

También se presentará arte contemporáneo, con homenajes a Jago, uno de los escultores italianos más reconocidos internacionalmente, y a Emilio Isgró, artista y poeta que revolucionó el arte mundial en la segunda mitad del siglo XX con sus "cancellatures".

"Nel blu dipinto di blu", la canción italiana más famosa de Domenico Modugno, ha sido elegida como la actuación de clausura de la ceremonia, que reunirá voces de todo el mundo en una sola actuación.

Los recuerdos como vehículo de belleza, emoción y memoria compartida capaz de unir al mundo: este concepto inspira "Italian souvenir", el tema creativo de la ceremonia de clausura, programada para el domingo 15 de marzo en el Estadio Olímpico de Curling de Cortina.

Un evento que llevará a atletas, voluntarios y aficionados a un viaje visual y sensorial que capturará las emociones más intensas de los Juegos Paralímpicos recién concluidos.

Será una instantánea de una aventura única, en forma de un gran álbum de recuerdos interactivo con instantáneas de inolvidables éxitos deportivos y postales de la belleza de las regiones italianas que albergaron las competiciones.

"La inauguración de los Juegos Paralímpicos, con la presencia del presidente de la República, Sergio Mattarella, según lo previsto, es un gran orgullo para nosotros", aseguró a su vez el alcalde de Verona, Damiano Tommasi.

"Es un honor para Italia y para Verona albergar una ceremonia tan significativa en nuestro emblemático monumento, un sitio de 2.000 años de antigüedad que se convierte en el corazón de un evento que abarca toda la región y tiene un extraordinario valor humano y deportivo", agregó Tommasi.

"Los Juegos Paralímpicos son una joya de la corona de nuestro país, que ha contribuido decisivamente al crecimiento de este movimiento desde su primera edición en Roma en 1960", aseguró el exfutbolista.

"Cada vez que se mencionan, creo que todos los italianos deberían sentirse orgullosos. También tenemos la suerte de contar con grandes atletas paralímpicos que han logrado resultados extraordinarios, incluso en la zona de Verona", consideró Tommasi.

"Esta oportunidad ha impulsado una decisión importante: hacer que la Arena sea cada vez más accesible. Como siempre he dicho, la gente debe respetar y realzar los monumentos, pero estos también deben adaptarse a la vida y los logros de la humanidad", remarcó.

"El ascensor, integrado en los arcos internos, también permitirá que personas con discapacidades de movilidad, personas mayores y niños experimenten el monumento desde arriba, respetando su historia", destacó Tommasi.

"Los monumentos deben protegerse, pero también adaptarse a los logros de la sociedad. Tras los Juegos Paralímpicos, será uno de los principales legados de la ciudad, junto con la renovación de las gradas y los patios de butacas. Una muestra concreta y duradera del valor del movimiento olímpico y paralímpico para Verona y para Italia", concluyó el alcalde de Verona. (ANSA).