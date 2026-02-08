Milán-Cortina 2026: Preservativos en la Villa Olímpica

"Para quienes se preguntaban sobre condones olímpicos, los encontré", declaró Smart en un video publicado en redes sociales, enfocándose después en las toallas femeninas y los preservativos con el logo de la región Lombardía.

Su video también fue compartido en redes sociales por el presidente de Lombardía, Attilio Fontana: "Sí, en la Villa Olímpica proporcionamos preservativos gratuitos a los atletas", comentó el funcionario.

"Si a alguien le parece extraño, desconoce la práctica olímpica establecida. Comenzó en Seúl 1988 para concienciar sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS), un tema que no debería ser motivo de vergüenza", enfatizó Fontana.

El gobernador resaltó luego que la región, desde una perspectiva sanitaria, está "plenamente comprometida para garantizar que los atletas y los equipos internacionales reciban la mejor atención posible en estas semanas".

"Esta iniciativa forma parte de la organización olímpica, gracias a la cual hemos completado varios proyectos, desde el Hospital Niguarda de Milán hasta la Valtellina, que permanecerán con los lombardos después del gran evento que albergamos. La salud es lo primero: prevención concreta y sentido común", completó Fontana (ANSA).