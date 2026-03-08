Milán-Cortina 2026: primer oro para Italia en snowboard paralímpico

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 08 MAR - Emanuel Perathoner, de 39 años, se dio el gusto de conquistar la primera medalla dorada para Italia en una competencia de snowboard en los Juegos Olímpicos Invernales al imponerse en la prueba de esa disciplina de Milán-Cortina 2026.

Perathoner, que pasó a competir en los Juegos Paralímpicos tras perder una rodilla, se impuso en la prueba de eslalon cross celebrada en Tofane (Cortina D'Ampezzo) al superar al australiano Ben Tudhope y al surcoreano Lee Je-hyuk.

El italiano ya había participado en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 y Pyeongchang 2018, tras lo cual empezó a acumular sus primeras victorias en la Copa del Mundo, pero en 2021 sufrió una grave lesión mientras saltaba, dañándose permanentemente la rodilla izquierda.

Su sueño de una tercera edición en los Juegos Olímpicos se hizo añicos cuando necesitó una prótesis, lo que le obligó a retirarse de la actividad competitiva y a un largo programa de rehabilitación.

Entonces, Perathoner comenzó a competir en el deporte paralímpico, en el que sumó 3 títulos del mundo y este año acumuló nueve victorias al cabo de 10 competencias de la temporada.

"Es precioso, es lo que he estado buscando, en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo. La pista era perfecta para mis características. Vuelvo al ruedo en 2023 y éste es un gran resultado para mí. Estoy contento, ahora apunto a las próximas carreras", comentó Perathoner.

"Hay que intentar ser positivo, buscar cosas diferentes, no pensar en lo malo que podría pasar y ver el lado positivo de las cosas que te han pasado. Ahora tengo una segunda carrera. No me lo esperaba, pero es algo positivo", agregó el italiano.

Perathoner fue felicitado por el ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi, tras conquistar la primera medalla dorada de la delegación "azzurra" en Milán-Cortina 2026.

"Llegó la primera medalla de oro paralímpica de Italia, reflejo de talento y tenacidad, brillando como el sol de Cortina.

Gracias a un gran Emanuel Perathoner en snowboard cross SB-LL2, quien nos regaló el himno nacional y elevó nuestro medallero a tres", destacó Abodi.

"Emanuel fue olímpico en Sochi y PyeongChang, y un grave accidente en 2021 cambió su perspectiva de la vida, pero no lo detuvo. Eligió la tabla paralímpica, por la que hoy se deslizó con maestría, siempre en cabeza, superando a sus oponentes hasta la meta", añadió.

"Un ejemplo de resiliencia y determinación en un hombre, un atleta, que afrontó la vida con decisión, siempre mirando hacia adelante, y que espero inspire a otros a no rendirse y a nunca abandonar sus pasiones", concluyó Abodi.

También el presidente de la provincia autónoma di Bolzano, Arno Kompatscher ponderó a Perathoner, pues remarcó que el atleta "es la demostración de que en la vida hay que creer siempre".

"Un gran atleta que nunca dejó la tabla de snowboard, incluso después de su grave lesión, y logró volver a la competición con dedicación, pasión y fuerza de voluntad. Estamos orgullosos de esta medalla y del ejemplo que dio hoy en las pistas", agregó Kompatscher.

Perathoner buscará el sábado 14 sumar otra medalla en la competencia de eslalon paralímpico masculino, su disciplina favorita. (ANSA).