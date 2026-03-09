Milán-Cortina 2026: primer oro para Rusia gracias a Voronchikhina

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 09 MAR - La esquiadora Varvara Voronchikhina ganó la competencia "Super-G" de Milán-Cortina 2026 y conquistó la primera medalla dorada para Rusia en la decimocuarta edición de los Juegos Paralímpicos Invernales.

"Es muy especial para mí, porque veo mi bandera en las manos de mis amigos que vinieron aquí. Quizás ahora no lo pueda creer y no entienda qué pasó. Quizás un poco más tarde vea mi medalla de oro. Es muy especial para mí", afirmó Voronchikhina, quien dedicó su triunfo a su fallecido padre tras superar a la francesa Aurelie Richard y a la sueca Ebba Aarsjoe.

La victoria de la esquiadora de 23 años representa la primera medalla dorada para Rusia en un evento paralímpico desde Sochi 2014, pues los atletas de ese país fueron excluidos de Pyeongchang 2018 por incumplir la normativa antidoping y de Pekín 2022 por la invasión a Ucrania.

"Es fantástico. Tengo un gran apoyo de mi familia, mis amigos y toda Rusia. Rusia es un gran país y tengo una gran afición aquí", agregó Voronchikhina, que ayer ya había ganado (en descenso libre) una de las dos medallas de bronce de la delegación de su país en Milán-Cortina 2026 (la otra fue de Aleksei Bugaev también en descenso libre).

La ceremonia de premiación con Voronchikhina en lo más alto del podio se llevó adelante sin protestas hacia Rusia, cuyo himno se escuchó por primera vez en 12 años en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Una pequeña delegación rusa también estuvo presente entre el público, portando su bandera.

"Está sonando el himno ruso", escribió en la red social Telegram el ministro de Deportes de ese país, Mikhail Detyarev, tras la victoria de Voronchikhina, a quien felicitó especialmente.

El himno ruso también se escuchó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero los atletas de ese país debieron competir como "neutrales" en Tokio 2020 y París 2024.

El Comité Paralímpico Internacional (IPC) decidió terminar con las sanciones para los 6 atletas de Rusia y los 4 de Bielorrusia, que pudieron presentarse en Milán-Cortina 2026 como sus colegas de los demás países.

Esa decisión del IPC enfureció a Ucrania y llevó a varios comités a boicotear la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026, que se celebró con voluntarios en lugar de abanderados.

(ANSA).