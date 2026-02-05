Milán-Cortina 2026: Primer triunfo de Italia en hockey sobre hielo

Unos 10.000 "tifosi" celebraron ante la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la victoria de la "azzurra" del DT canadiense Eric Bouchard en el Arena Santa Giulia, donde Italia buscará el sábado 7 ante Suecia su segundo triunfo histórico en los Juegos Olímpicos Invernales.

"Sentimos muchísimas emociones distintas por este triunfo.

Siempre creímos en él. Es un testimonio del esfuerzo que hicimos con el equipo. En el vestuario, sabíamos que podíamos hacer un debut así. El público nos dio un impulso increíble, fue nuestra séptima jugadora", afirmó la capitana italiana, Nadia Mattivi.

"El momento del gol fue increíble, me cuesta comprender qué pasó. Esperaba tanta gente en las gradas, pero ni en sueños imaginé tantas personas", reconoció a su vez Matilde Fantin.

También Suecia debutó con el pie derecho en el torneo de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales, pues reaccionó a tiempo y se impuso por 4-1 contra Alemania en un duelo disputado en el Milano Rho Ice Hockey Arena.

Más tarde se registró el exitoso debut de uno de los candidatos a la medalla de oro, pues Estados Unidos goleó por 5-1 a República Checa ante la mirada del vicepresidente James David Vance y de su esposa Usha, además los tres hijos de la pareja: Ewan, Vivek y la pequeña Mirabel.

También el secretario de Estados, Marco Rubio, alentó a la selección de Estados Unidos con su esposa Jeanette Dousdebes y su hija Amanda desde el palco de honor del estadio, donde eran custodiados por un cordón de agentes de seguridad y de la policía italiana.

Los funcionarios estadounidenses accedieron a tomarse algunas fotografías antes de abandonar el estadio pocos minutos antes del final del partido. (ANSA).