Milán-Cortina 2026: Princesa Ana ansiosa por inicio de competencias

"Estoy deseando llegar a las sedes de competición y ver a los atletas. Pero estoy enormemente agradecida a quienes se han unido para hacer posible que nuestros atletas disfruten de estos Juegos Olímpicos de Invierno en Milán", declaró Ana.

La princesa habló desde el Palazzo Clerici, un histórico edificio noble con frescos de Tiziano que alberga la sede del Instituto para los Estudios de Política Internacional (ISPI) y recibió una iniciativa promovida por el gobierno británico para mostrar la excelencia italiana en materiales y servicios deportivos, desde piedras de curling, cuchillas de patines, diseño estructural y software de seguridad, y para destacar las oportunidades y colaboraciones desarrolladas en el marco de Milán-Cortina 2026.

Antes de los discursos oficiales, Ana se reunió con los presentes, entre ellos varios políticos italianos, como el alcalde de Milán, Giuseppe Sala; el gobernador de la región Lombardía, Attilio Fontana; la alcaldesa de Bormio, Silvia Cavazzi; y el alcalde de Verona, Damiano Tommasi.

También Lisa Nandy, secretaria de Estado británica de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, asistió al evento.

"Italia cuenta con una larga e ilustre tradición tanto en deportes de invierno como en la organización de eventos espectaculares. Y no me cabe ninguna duda de que los Juegos de Milán-Cortina fortalecerán aún más la reputación de Italia en todo el mundo", señaló Nandy.

"Los Juegos Olímpicos tienen un impacto único y a la vez universal. Canalizan el poder del apoyo para unir a personas, comunidades y naciones que quizá no compartan el mismo idioma, cultura o historia, pero que construyen puentes y nos unen en un mundo que parece más fragmentado y dividido que nunca", agregó.

Durante la recepción, se ilustraron algunas de las soluciones más avanzadas que el Reino Unido ha desarrollado en innovación deportiva —con un enfoque en tecnología, investigación y desarrollo, infraestructura y servicios— que han contribuido a la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Una piedra de curling de la empresa escocesa Kays Curling, proveedora exclusiva de este material para un deporte que ha ganado cada vez más adeptos en los últimos años, incluso en Italia, se exhibía en los salones del Palazzo Clerici.

También se exhibían los patines que la empresa de Sheffield, John Wilson, donó a la reina Victoria en 1841. (ANSA).