Milán-Cortina 2026: prohíben drones y vuelos privados del 4 al 6 de febrero

En cambio, se informó que los vuelos comerciales permanecerán operativos normalmente en Milán del miércoles 4 al viernes 6, que marcará el inicio de los Juegos Olímpicos Invernales, que concluirán el domingo 22 del próximo mes.

La decisión fue tomada por el Comité Provincial de Orden Público y Seguridad, presidido por el prefecto de Milán, Claudio Sgaraglia, en presencia del alcalde de esa ciudad, Giuseppe Sala, agentes de la policía local y representantes de la Fundación Milán-Cortina 2026.

"Considerando la necesidad de proteger el espacio aéreo y los aeropuertos de la zona, el Comité ha decidido suspender el tráfico aéreo privado y los drones en los aeropuertos de Milán Linate y Milán Bresso desde las 16 del 4 de febrero hasta las 22 del 7 de febrero", se lee en un comunicado de la prefectura.

En los mismos días, se impuso la prohibición del tráfico aéreo privado y de drones en todo el territorio del municipio de Milán, así como en los municipios de Assago y Rho, pero en este caso solo en las áreas de las sedes olímpicas (el Foro y la Fiera donde se encuentran el Estadio de Patinaje de Velocidad de Milán y el Milano Rho Ice Hockey Arena). (ANSA).