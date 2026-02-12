Milán-Cortina 2026: Propuesta de matrimonio para Breezy Johnson

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 12 FEB - La esquiadora estadounidense Breezy Johnson, ganadora de la medalla de oro en la prueba de descenso libre de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, recibió una propuesta de matrimonio de su novio, Connor Watkins. Johnson, de 30 años y coronada el pasado domingo 8, recibió la propuesta de Watkins después de no haber podido completar la competencia de Super-G debido a una caída. "Me pareció apropiado combinar dos de mis amores. Es un lugar especial en los Juegos Olímpicos. Siento que hay mucho misticismo a su alrededor", afirmó Johnson tras aceptar entre lágrimas la propuesta de Watkins y mientras mostraba el anillo de compromiso a las cámaras. La pareja se conoció en una aplicación de citas y Watkins, quien trabaja en la construcción en Estados Unidos, desconocía que Johnson era una de las mejores esquiadoras del planeta. (ANSA).