Milán-Cortina 2026: Protesta de Japón por patines dañados

El líder del equipo japonés, Yosuke Takeuchi, afirmó que el podio era "una sustancia áspera, similar al asfalto, hecha de piedra cortada", que astilló las cuchillas de los patinadores cuando subieron para la ceremonia de entrega de medallas.

Takeuchi afirmó que Japón presentó una protesta ante el comité organizador luego de lo ocurrido en la ceremonia de la prueba ganada por Estados Unidos, que antecedió a la formación nipona y a la de Italia.

"Esta mañana se repararon las cuchillas astilladas en un taller especializado. Seguiremos tomando las medidas necesarias al respecto", aseguró Takeuchi, quien añadió que los patines de los tres equipos ganadores resultaron dañados. (ANSA).