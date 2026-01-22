Milán-Cortina 2026: protestas en paso de la antorcha por Venecia

La protesta tuvo lugar frente a la planta de la Biorrefinería de Eni en Porto Marghera (Venecia), patrocinador oficial de Milán-Cortina 2026

Los manifestantes denunciaron "la devastación de la zona causada por empresas de combustibles fósiles como Eni, que utilizan los grandes eventos para maquillar su imagen y seguir obteniendo beneficios"

Asimismo, criticaron "la explotación de los trabajadores, los devastadores impactos ambientales y el desperdicio de recursos" asociados a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

Otra protesta se registró cerca del Palazzo Grassi, a orillas del Gran Canal, con el desvelado de dos pancartas en protesta por la presencia en Milán-Cortina 2026 de atletas de Israel por el genocidio de ese país contra el pueblo de Palestina en Gaza

La visita de la antorcha a Venecia concluyó con la "City Celebration" en Piazza San Marco, donde culminó un camino que había iniciado en Chioggia, un típico pueblo costero al sur de la laguna, pasando por Stra a lo largo de la Riviera del Brenta, con un desvío al norte hacia Treviso, y luego hacia Mestre y Porto Marghera, hasta la biorrefinería de Eni

En el centro histórico, la antorcha se montó en la "Serenissima", la embarcación ceremonial de remos, y luego en una góndola que recorrió el Gran Canal hasta la isla de San Giorgio y la Dársena de San Marcos, para finalmente llegar al "salón élite" de la ciudad, donde Sandra Truccolo, campeona paralímpica de tiro con arco, encendió el brasero final

La lista de portadores de la antorcha también incluyó a Amedeo Tessitori, capitán del Reyer Basket; a Gianluca Busio, subcapitán del Venezia; y a la campeona de remo Gloria Rogliani

La nómina contó además con el ciclista Francesco Lamon; el ex rugbier Alvise Rigo; el medallista olímpico de florete Andrea Borella y con Cristina Cipiccia, directora regional de Véneto Este y Friuli Venezia Giulia que portó la antorcha para el patrocinador Intesa Sanpaolo (ANSA)