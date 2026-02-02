Milán-Cortina 2026: Quario revalida confianza en Brignone

"Hablé con ella ayer. Estaba un poco desanimada después de su última carrera, pero decidida a continuar su recuperación.

Definitivamente no se rendirá, no escatimará esfuerzos, y no sólo por su objetivo olímpico. Siempre ha dicho que no quería que esta lesión acabara con su carrera", afirmó Quario.

En diálogo con Rai Radio 1, la ex esquiadora aludía a las expectativas de Brignone respecto de Milán-Cortina 2026 luego de haber vuelto a la competencia oficial el pasado 20 de enero tras la grave lesión que sufrió en Val di Fassa y puso en riesgo su presencia en los Juegos Olímpicos Invernales.

Brignone, de 35 años y una de las cuatro abanderas de Italia en la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026, volvió a competir oficialmente 292 días después de la terrible lesión que sufrió el 3 de abril en Val di Fassa, donde registró una fractura de tibia y peroné y una lesión del ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda.

"La motivación para estar en estos Juegos es también ser la abanderada, fue uno de los incentivos para esforzarse aún más.

Creo que lo habría hecho de todos modos después del accidente del 3 de abril", reflexionó Quario.

"Su primer objetivo era mejorar, pero también tenía el objetivo competitivo que alcanzar. Lo logró, batió los tiempos; según todos, fue casi un milagro. El primer eslalon gigante fue muy alentador, con un sexto puesto", opinó la madre de Brignone.

"Las carreras de velocidad, la prueba de descenso y el Super-G en Crans-Montana lo fueron un poco menos, porque Fede se dio cuenta de que todavía estaba un poco por detrás, sobre todo en cuanto a confianza", admitió.

"Mañana irá a Cortina a hacer las pruebas de descenso para evaluar cómo se siente y si probar el descenso. El año pasado tuvo una temporada increíble en descenso, ganó la Copa del Mundo. Sin embargo, es precisamente la disciplina a la que llegó más tarde y a la que le está costando más volver", recordó Quario.

"Vas más rápido, hay más riesgos, tienes que estar realmente preparada y entrenada. No puedes improvisar. ¨La decisión sobre las carreras? No, aún no se ha tomado, sin duda será un gigante", adelantó la madre de Brignone. (ANSA).