Milán-Cortina 2026: Quedé devastada, Passler

"Después de unas semanas difíciles, por fin estoy lista para compartir mis sentimientos. Fue lo peor que le puede pasar a una atleta. Estaba devastada. Todo por lo que había trabajado, cada día, mes y año persiguiendo un sueño, pareció destruirse en un instante. Además, no me trataron con el respeto que todo ser humano merece", escribió Passler.

"Más allá de ser una atleta, sigo siendo una persona. Tengo sentimientos", escribió la atleta italiana en inglés, publicando una foto suya abrazando un peluche de la mascota de Milán-Cortina 2026.

"Hubo momentos que me parecieron injustos e incomprensibles.

Pero debo decir que he recibido un apoyo increíble de muchísimas personas que han estado a mi lado durante este tiempo", valoró Passler.

"Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes desde el fondo de mi corazón. Ahora es el momento de mirar hacia adelante. De fijar nuevas metas. De luchar. De hacerme más fuerte. De no rendirme nunca. El camino continúa", concluyó la atleta italiana.

Passler quedó al margen del equipo italiano que compitió en la posta femenina de 6 kilómetros de biatlón de Milán-Cortina 2026 pese a que la NADAB de la NADO acogió su recurso contra la suspensión provisoria que recibió por su positivo de letrozol.

La convocatoria de Passler era muy improbable tras su inactividad de 10 días, sin entrenamientos de equipo y, sobre todo, sin prácticas de tiro, por la sanción provisoria que recibió el lunes 2 de febrero por su positivo de letrozol por un control fuera de competencia.

Passler tampoco pudo participar en la prueba "mass start" prevista el sábado 21 de febrero, en la penúltima jornada de Milán-Cortina 2026, porque no figuraba entre las 15 mejores de la Copa del Mundo de la especialidad y, al no haber competido en Antholz, ni siquiera estaba entre las 30 mejores de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

La italiana había recibido el aval para competir en Milán-Cortina 2026 de parte de la NADAB de la NADO, la cual acogió el recurso que Passler presentó contra la suspensión provisoria que recibió por su positivo en un control previo a la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

El tribunal consideró válido el argumento de Passler sobre una ingesta involuntaria o de una contaminación accidental de letrozol, la sustancia prohibida hallada en el control al que se la sometió el 26 de enero, y la habilitó para presentarse en Milán-Cortina 2026.

Aparentemente, según se explicó, Passler ingirió accidentalmente esta sustancia prohibida por el reglamento de la WADA y que se utiliza para el tratamiento del cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas.

El letrozol es un inhibidor de la aromatasa prohibido por la WADA bajo la categoría de moduladores hormonales y metabólicos, ya que se utiliza para mejorar el rendimiento al contrarrestar los efectos secundarios estrogénicos de los esteroides anabólicos.

Los atletas lo utilizan para reducir la retención de líquidos y prevenir la ginecomastia (desarrollo de tejido mamario) durante ciclos de aplicación de esteroides para desarrollo muscular.

El uso del letrozol está prohibido en el deporte por la WADA por dos razones principales: estimula la producción de testosterona, lo que ayuda a reducir la fatiga, y puede utilizarse para enmascarar el consumo de esteroides anabólicos.

Passler recibió la autorización a competir en Milán-Cortina 2026 de la NADAB de la NADO luego que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) se declaró incompetente respecto de la apelación que la italiana había presentado contra la suspensión provisional que recibió tras haber protagonizado el primer caso de doping de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

Passler, de 24 años, había argumentado ausencia de dolo y negligencia al pedir ante el TAS la anulación de la suspensión provisoria que recibió el pasado lunes 2 de la NADO tras el control que registró la presencia de letrozol.

Los jueces del TAS explicaron que, como Passler apeló ante el TAS y no ante las autoridades judiciales de la NADO, no tenía derecho procesal a apelar a la División Ad Hoc del tribunal con sede en Lausana.

El Comité Olímpico Italiano (CONI) ordenó, luego de conocerse el positivo, la exclusión inmediata de Passler del equipo "azzurro" que compite en Milán-Cortina 2026, tras lo cual advirtió que se reservaría el derecho de evaluar, de ser viable, una posible sustitución.

La fiscalía de Bolzano había iniciado una investigación respecto del doping de Passler, quien fue separada del equipo italiano y es la tercera mejor atleta de su país en la temporada 2026 de biatlón.

El expediente abierto por la fiscalía de Bolzano es un paso necesario, dado que en Italia la administración y el uso de sustancias dopantes constituyen un delito (artículo 586).

La fiscalía de Bolzano es competente porque los hechos ocurrieron en el Tirol del Sur y el control se realizó en Anterselva.

Las autoridades buscan aclarar la situación antes de definir posibles cargos penales contra Passler, determinando si la atleta actuó sola, si recibió ayuda o si fue víctima de una conspiración en su contra.

Además, la fiscalía espera más pruebas, probablemente análisis adicionales de la muestra de orina tomada a Passler por los Carabineros, y sólo entonces decidirá si abren una investigación exhaustiva. (ANSA).