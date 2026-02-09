Milán-Cortina 2026: quejas por las medallas

Johnson, que ganó la competencia de descenso libre, y Dalmasso, que completó el podio de la prueba de eslalon gigante paralelo de snowboard, revelaron que las medallas se rompen, o mejor dicho, se les escapan del cordón que las sujeta al cuello.

"Ya me ha pasado dos veces, una fuera del podio y otra en la cama. Estaba saltando por la emoción y se rompió. Seguro que alguien la arreglará", comentó Johnson.

Por su parte, Andrea Francisi, director de operaciones de Milán-Cortina 2026, explicó que está al tanto de la situación, aunque la causa parece ser un defecto de fabricación en el cordón.

"Hemos visto que algunas medallas se han roto, hemos visto las imágenes y estamos intentando comprender en detalle si hay algún problema. Obviamente, estamos prestando mucha atención al asunto, ya que una medalla es el triunfo y el sueño de todo atleta", aseguró Francisi.

"¿Qué pasa con estas medallas?", preguntó en redes sociales el alemán Justus Strelow, medallista de bronce en biatlón y quien integra la lista de atletas que se han quejado de problemas con la sueca Ebba Andersson, medallista de plata en cross country; y la patinadora artística estadounidense Alysa Liu. (ANSA).