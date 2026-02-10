Milán-Cortina 2026: Raedler y Hubera ganaron combinada por equipos

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 10 FEB - Las austríacas Ariana Raedler y Katharina Huber ganaron la competencia femenina combinada por equipo de esquí alpino de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026

Raedler y Huber se quedaron con la victoria al finalizar con un tiempo de 2'21"66, con el que superaron a las alemanas Kira Weidle y Emma Aicher (2'21"71) y a las estadounidenses Jacqueline Wiles y Paula Moltzan (2'21"91)

En cambio, las también norteamericanas Breezy Johnson, que ganó la prueba de descenso libre, y Mikaela Shiffrin (que suma 108 victorias en la Copa del Mundo) sorprendieron al finalizar en el cuarto puesto, mientras que Italia debió conformarse con el décimo lugar de Nicol Delago y Anna Trocker

En cambio, las italianas Laura Pirovano y Martina Peterlini ni siquiera se clasificaron al igual que las duplas integradas por sus compatriotas Sofia Goggia y Lara Della Mea y Nadia Delago y Giada D'Antonio, de 16 años y primera napolitana en competir en los Juegos Olímpicos Invernales

Goggia, que completó el podio en la competencia de descenso ganada el pasado domingo 8 por la Johnson, quien antecedió a la alemana Emma Aicher luego de la grave caída protagonizada por la también estadounidense Lindsey Vonn, buscará una "revancha" en la prueba SuperG del jueves 12 con el aliento del presidente de Italia, Sergio Mattarella

"Es un orgullo, un reconocimiento a lo que hemos logrado a lo largo de estos años, que el presidente de la República venga a vernos", afirmó Goggia sobre la presencia de Mattarella en la prueba en la que competirá con Laura Pirovano, Federica Brignone y Elena Curtoni. (ANSA)