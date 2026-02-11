Milán-Cortina 2026: Rauti garantiza compromiso para ayudar a organización de la cita

Rauti aseguró desde Cortina D'Ampezzo que el ministerio de Defensa puso a disposición del Comité Organizador fuerzas conjuntas: personal, medios terrestres y aéreos.

La subsecretaria habló tras su visita a los lugares de despliegue de militares y voluntarios de la Fuerza de Tarea Conjunta, un equipo de defensa establecido en junio pasado y gestionado por el Comando de Operaciones Conjuntas.

Rauti se reunió con miembros de todas las fuerzas armadas desplegadas en las dos sedes olímpicas — el histórico estadio de curling de Cortina D'Ampezzo y el renovado Centro de Deslizamiento de Cortina (Ronco) — y visitó la Villa Olímpica de Fiames, un complejo residencial temporal donde atletas de todo el mundo se preparan para competir y donde el ejército garantiza la seguridad.

Personal militar y voluntarios también trabajan en el Centro de Esquí Alpino de Tofane.

"Actualmente, hay desplegados 1.928 militares y 2.000 Carabineros, pero en los últimos meses la Defensa, la Policía y la Policía Financiera han estado presentes de forma continua en los lugares de competición y las instalaciones deportivas olímpicas, realizando operaciones de remoción de nieve y brindando apoyo técnico y logístico al Comité Organizador durante los Juegos", resaltó Rauti.

"A ellos se unirán de forma rotatoria aproximadamente 1.500 voluntarios de Defensa, reclutados por la Asociación Nacional Alpina", completó la subsecretaria, que durante la visita estuvo acompañada por el general Claudio Mora, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. (ANSA).