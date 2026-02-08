Milán-Cortina 2026: récord de medallas para Italia en una misma jornada

Italia llegó a un total de 9 medallas luego del tercer puesto que Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Lara Naki Gutmann, Sara Conti y Niccoló Macii y Charlene Guignard y Marco Fabbri se adjudicaron en la prueba por equipos de patinaje artístico al escoltar a Estados Unidos y a Japón.

El secretario general del Comité Olímpico Italiano (CONI), Carlo Mornati, celebró el desempeño de los atletas de la delegación "azzurra", que ya ganó 1 medalla de oro, 2 de plata y 6 de bronce.

"Es un gran logro, los números siempre son relativos, pero es el mejor botín de cualquier edición del pasado. Esperemos al final para hacer cuentas, pero estoy más que satisfecho que en cada disciplina haya atletas peleando hasta el final, compitiendo al máximo de sus responsabilidades", destacó Mornati en la sede de Casa Italia en Livigno.

Sofia Goggia ganó una medalla de bronce en la prueba femenina de descenso libre de esquí alpino, una similar a la de Dominik Paris en la competencia masculina, en la que escoltó a su compatriota Giovanni Franzoni.

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer y Lisa Vittozzi aportaron otra medalla de plata en la posta mixta de biatlón, mientras que Lucia Dalmasso completó el podio en el eslalon gigante paralelo de snowboard y Dominik Fischnaller en la competencia de luge (trineo).

La jornada registró además el tercer puesto de Riccardo Lorello, bronce en la prueba de 5.000 metros de patinaje de velocidad, disciplina en la que Francesca Lollobrigida ganó ayer la por ahora única presea dorada para Italia al imponerse en la competencia de 3.000 metros.

La delegación de Italia nunca pudo ganar más de tres medallas en una misma jornada, lo cual ocurrió en dos oportunidades, ambas un 17 de febrero en Lillehammer 1994 y en Salt Lake City 2002.

