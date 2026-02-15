Milán-Cortina 2026: Récord de medallas para Italia

Meloni felicitó a los integrantes de la delegación de Italia después de las victorias de Federica Brignone y de Lisa Vittozzi además de la medalla de plata de Michela Moioli y Lorenzo Sommariva durante el domingo 15.

"Extraordinaria Federica Brignone: otra medalla de oro olímpica que pasa a la historia del deporte italiano. Con esta victoria, el palmarés de Italia asciende a siete oros, tres platas y diez bronces, y continúa siendo protagonista en unos Juegos Olímpicos inolvidables", escribió Meloni.

"Gracias a Federica y a todos los atletas italianos que, con talento, sacrificio y espíritu de equipo, enorgullecen a nuestra nación", agregó la premier luego de la victoria de la esquiadora en el eslalon gigante.

La premier volvió a redes sociales aproximadamente media hora después para celebrar la medalla de oro de Vittozzi en la prueba 10 de kilómetros de persecución de biatlón y el segundo puesto de Moioli y Sommariva en la competencia por equipos de snowboard cross.

"Apenas tuvimos tiempo de celebrar la medalla de oro en esquí alpino cuando llegaron otras dos obras maestras italianas: la plata en snowboard cross por equipos mixtos con Michela Moioli y Lorenzo Sommariva —un resultado que nos permite superar el récord histórico de medallas de Lillehammer— y el oro en biatlón con Lisa Vittozzi. ­Fantástico!", remarcó Meloni.

En igual sentido se expresó el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó: "estamos presenciando algo histórico. Estamos rebosantes de alegría, exultantes. Estamos cosechando los frutos de años de trabajo", resaltó.

"El CONI (Comité Olímpico Italiano) hizo un trabajo fantástico, al igual que los preparativos olímpicos, la FISI (Federación Italiana de Esquí) y la FISG (Federación Italiana de Esquí)", añadió Malagó.

"Hubo una sinergia, un trabajo que todos pueden ver y envidiar.

Y luego los atletas marcaron la diferencia", comentó Malagó sobre el récord de medallas de Italia en una misma edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

"Así es como me imaginaba estos Juegos Olímpicos. Creo que todo aquel que sepa algo de deporte sabe perfectamente lo que he logrado en mis 12 años como presidente del CONI y lo que se ha logrado en los últimos 7 años, desde que se ganó la candidatura olímpica", ponderó Malagó desde Livigno, donde presenció la prueba en la que Moioli y Sommariva finalizaron segundos.

"Utilizo el plural porque las personas que han participado en este proceso y me han apoyado a lo largo de los años han sido cruciales. Pero el resultado es, sin duda, un gran éxito", reiteró Malagó, reemplazado en junio de 2025 como titular del CONI por Luciano Buonfiglio.

A continuación, Malagó destacó que "tenemos la suerte de contar con lugares como Livigno, que nos permiten lograr algo único a nivel deportivo, otorgando el mayor número de medallas de estos Juegos en un sólo lugar".

"Se podría decir: 'Pero tenemos que llegar a Livigno'. Claro, pero ¨cuál es el problema? Los atletas están entusiasmados, y desde que estoy aquí, he recibido un sinfín de elogios", aseguró.

"Vittozzi ganó la medalla de oro hoy en Anterselva. Es una de las primeras veces que se celebran competiciones olímpicas en un lugar donde se celebran pruebas de biatlón. Normalmente, se construyen instalaciones temporales. Y ni hablar de la pista de Tofane, que no por nada se llama Olympia y donde nuestra Brignone volvió a triunfar hoy", recalcó Malagó.

Lo cierto es que Moioli y Sommariva conquistaron la cuarta medalla plateada de Italia en Milán-Cortina 2026 al escoltar a los británicos Huw Nightingale y Charlotte Bankes en una prueba en la que los franceses Loan Bozzolo y Léa Casta completaron el podio.

"También Livigno se tiñe de azul, con una medalla plateada más brillante que el sol de Valtellina, gracias a un equipo fantástico. Un brillante Lorenzo Sommariva y una soberbia Michela Moioli consiguieron el segundo puesto en el espectacular relevo mixto de snowboard cross, batiendo el récord de medallas establecido en Lillehammer 1994", festejó el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, desde su cuenta de la red social X.

"Estos Juegos Olímpicos serán sin duda un potente catalizador y atraerán a muchos jóvenes que en los últimos años han disfrutado del snowboard, una disciplina que combina elementos del surf, el skateboarding y el esquí. Veintiuno no son suficientes", concluyó Abodi.

"Estoy muy contenta y orgullosa de lo que hemos logrado. Quería divertirme, no pensaba en la medalla como el otro día. Cuando era más joven, era más fácil ganar el oro, pero ahora es más difícil porque la competencia es feroz", relató a su vez Moioli.

"Cada medalla tiene una historia diferente. Estoy muy contenta y quiero disfrutar de este momento. Siempre tenemos la costumbre de pensar en el futuro, pero vivamos el presente, disfrutemos de estas medallas", subrayó Moioli, que ya había ganado una presea de bronce en la prueba individual de snowboard de Milan-Cortina 2026.

"Ahora voy a disfrutarlas al máximo, porque antes no siempre pude hacerlo. Ya veremos qué pasa. Hoy Lorenzo hizo un gran trabajo y me divertí. Estuvimos unidos, emocionados y todo salió bien", remarcó sobre Sommariva.

"Estoy muy feliz con esta medalla, en un evento tan importante, junto a Michela. No sé qué emociones están sintiendo, todavía no he asimilado del todo lo que pasó", reconoció en tanto Sommariva.

"Estoy seguro de que en los próximos días me daré cuenta de la importancia de esto y seré mucho más feliz. ¨Qué nos dijimos antes de la largada? Nos animamos mutuamente, nada más. Luego, al final, lo desahogamos todo. Dijimos cosas que no se pueden repetir", concluyó Sommariva. (ANSA).