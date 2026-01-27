Milán-Cortina 2026: Récord para Italia en Juegos Paralímpicos

La junta del CIP aprobó la lista de 40 integrantes (35 hombres y 5 mujeres) de la delegación de Italia, que será encabezada por los abanderados Chiara Mazzel y René De Silvestro y contará además con tres atletas guías.

Los atletas italianos, que contarán con 11 debutantes, competirán en seis disciplinas previstas en Cortina D'Ampezzi, Predazzo y Milán: esquí alpino, esquí nórdico, biatlón, snowboard, curling en silla de ruedas y hockey sobre hielo adaptado.

La lista de los atletas de Italia contará con Mazzel, De Silvestro, Alessandro Andreoni, Eusebio Antochi, Gabriele Araudo, Gian Luca Cavaliere, Cristoph Depaoli, Sandro Kalegaris, Nikko Landeros, Alex Enderle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Nils Larch y Andrea Macrí.

El elenco continúa con Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano e Francesco Torella (hockey sobre hielo adaptado); Davide Bendotti, Federico Pelizzari, Luca Palla, Giacomo Bertagnolli y Martina Vozza con sus respectivos guías.

Completan la nómina Andrea Ravelli, Ylenia Sabidussi (esquí alpino); Jacopo Luchini, Riccardo Cardani y Emanuel Perathoner (snowboard); Cristian Toninelli, Marco Pisani, Giuseppe Romele, Giuseppe Spatola, Mattia Dal Pastro y Michele Biglione (esquí nórdico y biatlón); Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani, Giuliana Turra, Orietta Bertó y Paolo Ioriatti (curling en silla de ruedas). (ANSA)