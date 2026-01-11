Milán-Cortina 2026: recordaron a Matilde Lorenzi y Matteo Franzoso

La antorcha de Milán-Cortina 2026 volvió a Sestriere, una ciudad que ya había visitado en ocasión de Turín 2006 y que albergó un tramo del recorrido del fuego olímpico por el territorio italiano, que concluirá con la ceremonia inaugural prevista el 6 de febrero.

Una multitud aplaudió en Colle a Lucrezia Lorenzi (hermana de Matilde) y a Michele Franzoso (hermano de Matteo) durante sus tramos como portadores de la antorcha por la ciudad en la que se habían formado los esquiadores fallecidos el 28 de octubre de 2024 y el 15 de septiembre de 2025, respectivamente.

Matilde Lorenzi, quien falleció con 19 años, y Matteo Franzoso (murió con 25 años) eran miembros del equipo italiano de esquí alpino y se formaron en el Club de Esquí de Sestriere.

El evento contó con la presencia del alcalde de Sestriere, Gianni Poncet; del presidente de la región Piemonte, Alberto Cirio; de Sonia Cambursano (concejala de Turín); del presidente de Sestrieres, Giovanni Brasso; y de Pietro Marocco como representante de la Federación Italiana de Esquí (FISI).

“Hoy fue un día verdaderamente especial, en el que le deseamos mucho éxito a Milán-Cortina, pero al mismo tiempo conmemoramos, veinte años después, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Turín 2006", afirmó Poncet.

“Un gran éxito para nosotros, para los municipios locales, para la región Piemonte y para toda Italia, que se prepara para vivir de nuevo esta gran emoción", agregó el alcalde de Sestriere.

“Gracias a los Juegos Olímpicos de Turín 2006, se construyó el Piemonte de hoy. Hoy, Turín y el Piemonte son las capitales europeas del turismo, que ya representa el 10% del PIB. Después de veinte años, los Juegos Olímpicos regresan a Italia, y le deseamos mucha suerte a Milán-Cortina, deseándole que tenga tanto éxito como nosotros", expresó a su vez Cirio. (ANSA).