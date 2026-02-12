Milán-Cortina 2026: religiones junto al pebetero en nombre de la paz

De esto se trató, en resumen, el evento "En la Tregua Olímpica" celebrado bajo el pebetero de Milán por iniciativa de la región Lombardía y del Consejo Regional para la Integración y la Promoción del Diálogo Interreligioso

El Consejo, establecido por ley regional y operativo en 2024, reúne a diversas comunidades religiosas presentes en Lombardía con el objetivo de promover el entendimiento mutuo, fomentar el diálogo entre culturas y religiones y llevar a cabo iniciativas conjuntas

Cada representante de las denominaciones religiosas leyó una breve oración de sus respectivas tradiciones sagradas, acompañado por el Coro Infantil del Liceo Musical Riccardo Malipiero de Varese, dirigido por Angela Ballerio

A la reunión asistieron el presidente de la región Lombardía, Attilio Fontana; el subsecretario de la presidencia, Raffaele Cattaneo; y la vicealcaldesa de Milán, Anna Scavuzzo

"Desde la concesión de los Juegos hemos querido que Milán-Cortina 2026 sea mucho más que un gran evento deportivo

Los Juegos Olímpicos representan una oportunidad extraordinaria para relanzar un auténtico mensaje de paz y fraternidad", enfatizó Fontana

"Recordar la 'Tregua Olímpica' significa celebrar una responsabilidad colectiva: transformar la competición en encuentro, las diferencias en diálogo, las identidades en riqueza compartida", agregó el presidente de la región Lombardía

"La contribución de las comunidades religiosas en este camino es fundamental para fortalecer la cohesión social y el bien común", completó Fontana

"Este evento se inspira en los valores de la 'Tregua Olímpica' y convoca a las instituciones, las comunidades y la sociedad civil a compartir una responsabilidad compartida: la paz no es un acto formal, sino un compromiso diario", declaró a su vez Cattaneo

"La integración, la libertad religiosa y el diálogo entre confesiones son pilares fundamentales de la cohesión social basada en el reconocimiento del otro", concluyó el subsecretario de la presidencia. (ANSA)