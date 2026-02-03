Milán-Cortina 2026: Rescate alpino activo para seguridad y asistencia

La presencia del CNSAS es un elemento fundamental del sistema de seguridad establecido para el evento.

Sus técnicos y personal médico trabajarán en estrecha coordinación con los centros de operaciones de los servicios de emergencia, las agencias sanitarias, las fuerzas del orden y los organismos organizadores.

Las actividades del CNSAS contarán con la participación directa de las autoridades regionales y provinciales implicadas en las sedes olímpicas y paralímpicas.

En la región Lombardía, el equipo estará presente en las sedes de Bormio y Livigno, donde se celebrarán competiciones de esquí alpino, esquí de montaña, snowboard y estilo libre.

Los técnicos se desplegarán tanto para operaciones de rescate en pistas como en los Centros Médicos Olímpicos.

La organización prevé el despliegue de un número significativo de operadores especializados, aproximadamente 1.300 "días-hombre", vehículos dedicados y el apoyo de técnicos de helicópteros de rescate alpino para el servicio regional de asistencia aérea.

Asimosmo, en Trentino el equipo participará tanto en el interior de las sedes, con operadores especializados en tierra y vehículos de transporte sanitario dedicados, como en las zonas exteriores, donde el CNSAS trabajará en sinergia con Protección Civil para prestar asistencia en los senderos peatonales y las zonas de acceso a las instalaciones deportivas.

También se supervisarán los centros de operaciones provinciales para coordinar las intervenciones en toda la región. Las actividades se centrarán especialmente en las localidades de Predazzo y Tesero.

En la región del Véneto, y en particular en la zona de Cortina d'Ampezzo, el equipo de rescate alpino participará en las actividades de coordinación sanitaria y de rescate en las instalaciones. Esto se complementará con un servicio local de guardia y apoyo, según las necesidades.

A su vez, en el Alto Adigio, habrá presencia permanente y, en caso de emergencia, las estaciones serán activadas por el Centro de Operaciones del 112, lo que garantizará un apoyo oportuno y coordinado en colaboración con el sistema provincial de emergencias. (ANSA).