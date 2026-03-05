Milán-Cortina 2026: Roban dos piedras del estadio de curling

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 05 MAR - Dos piedras de curling fueron robadas del Estadio de Hielo de Cortina D'Ampezzo, donde ya se disputan los primeros partidos del torneo de esa disciplina de la decimocuarta edición de los Juegos Paralímpicos Invernales que también se disputan en Milán.

La noticia fue confirmada en la capital de Cortina d'Ampezzo tras la denuncia del robo ante la Policía Estatal en la vigilia de la ceremonia inaugural de la cita, prevista en la Arena de Verona.

Las piedras se utilizaron en los días previos a la ceremonia inaugural de la prueba de dobles mixtos, que este año se celebra por primera vez en los Juegos Paralímpicos Invernales.

El valor de cada piedra ronda los 800 euros. Aparte de los daños económicos, no se esperan repercusiones en las competiciones.

El presidente de la región Véneto, Alberto Stefani, afirmó que el robo de las piedras del Estadio de Curling de Cortina D'Ampezzo "es un acto cobarde e injustificable, que ofende los valores de los Juegos Paralímpicos y del deporte".

"Lo ocurrido es un insulto al compromiso de los atletas paralímpicos, los voluntarios y las muchas personas que trabajan y han trabajado para este gran momento", agregó Stefani.

"Por ello, espero que los culpables sean identificados y castigados. También expreso mi cercanía y apoyo a los atletas paralímpicos que compiten en curling y en todas las demás disciplinas", concluyó el presidente de la región Véneto.

