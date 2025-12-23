Milán-Cortina 2026: Sabrina Impacciatore en la ceremonia inaugural

Lo anunció la Fundación Milán-Cortina 2026, la cual destacó que la participación de Impacciatore, estrella en Estados Unidos por la aclamada segunda temporada de la serie "The White Lotus", "representa una valiosa contribución a la narrativa de los Juegos".

La ceremonia de apertura de Milán-Cortina 2026, creada por Balich Wonder Studio, promete ser un evento único e irrepetible, pues ofrecerá un espectáculo sin precedentes que unirá el deporte, la cultura y la creatividad italianos en una celebración colectiva destinada a pasar a la historia olímpica.

La Fundación Milán-Cortina 2026 resalta que será un evento imperdible, que marcará el comienzo de una experiencia extraordinaria para el país y el mundo entero.

Impacciatore ofrecerá desde el escenario al público un momento de intensa inspiración, capaz de dar forma y voz al espíritu de los Juegos, completa la Fundación Milán-Cortina 2026. (ANSA).