Milán-Cortina 2026: Salvini avala presencia del ICE

"Estoy orgulloso del trabajo que nuestras fuerzas del orden, el ejército, la policía y los Carabineros realizan por la seguridad de los italianos, y estarán operativos durante los Juegos Olímpicos", afirmó Salvini sobre la posible presencia del ICE para cuidar la seguridad de los atletas estadounidenses durante Milán-Cortina 2026.

"Si otros países extranjeros traen sus propias fuerzas del orden para proteger a sus atletas o a sus representantes, estas intervenciones deben llevarse a cabo de conformidad con la legislación italiana. En ese caso, no tengo ningún problema con ello, ninguna objeción", concluyó Salvini.

A su vez, la embajada de Estados Unidos en Italia destacó que el "Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado desempeña un papel fundamental para garantizar la seguridad de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026".

"Al igual que en eventos olímpicos anteriores, varias agencias federales apoyan al Servicio de Seguridad Diplomática, incluyendo las Investigaciones de Seguridad Nacional, el componente de investigación del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)", explicaron fuentes de la embajada norteamericana en Roma.

"Como señaló el Departamento de Seguridad Nacional, el ICE obviamente no realiza operaciones de control migratorio en países extranjeros. Durante los Juegos Olímpicos, las Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE apoyan al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y al país anfitrión en la verificación y mitigación de los riesgos derivados de las organizaciones criminales transnacionales.

Todas las operaciones de seguridad permanecen bajo la autoridad italiana", completa la nota de la embajada estadounidense.

"Las imágenes hablan de abusos: hay una gran diferencia entre arrestar a una persona armada y matarla", advirtió en tanto el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, al responder en un programa de la RAI a una pregunta sobre las protestas en Estados Unidos tras el asesinato de un ciudadano estadounidense a manos de agentes del ICE.

"Seguro que el ICE no actuará sobre el territorio nacional italiano", garantizó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, quien el pasado sábado 24 advirtió que "la coordinación de la seguridad sigue siendo responsabilidad de las autoridades nacionales".

"En este momento, los estadounidenses, al igual que las demás delegaciones, no han publicado la lista de asistentes", recordó Piantedosi al ser consultado sobre el ICE, cuyo proceder registra el aumento de manifestaciones de ciudadanos en Estados Unidos tras el asesinato de Alex Pretti y de Renee Good.

En este escenario, dos fuentes calificadas confirman que el ICE participará en la seguridad del vicepresidente James David Vance con los componentes de la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que opera en el extranjero, estacionada en embajadas o donde Estados Unidos tenga intereses importantes.

"El ICE sólo estará aquí para monitorear al vicepresidente estadounidense Vance y al secretario de Estado (Marco) Rubio, por lo que será sólo una medida defensiva, pero estoy convencido de que no pasará nada", confió el presidente de la región Lombardía, Attilio Fontana.

Estas palabras fueron rectificadas una hora después por la sede del Consejo Regional de Lombardía, la cual explicó que Fontana "no pretendía confirmar la presencia de estos agentes, ya que no tiene información al respecto", sino que comentó "exclusivamente en vía hipotética" que la función de los agentes "se limitaría a proteger a los funcionarios estadounidenses presentes".

"Si Giorgia Meloni y el gobierno permanecen en silencio, será otra demostración de cobardía y sumisión a Donald Trump", bramó Barbara Floridia, senadora por el partido M5S, mientras que Sandro Ruotolode, Partido Demócrata (PD), preguntó con ironía si Italia se ha convertido "en el felpudo de Estados Unidos".

"No queremos la milicia de asesinos del ICE en Italia", fustigó Angelo Bonelli, de Alianza Verde e Izquierda (AVS), mientras que el alcade de Milán, Giuseppe Sala, aseguró que "como alcalde de Milán y como italiano no querría en absoluto que esta fuerza policial privada viniera a Milán".

"Es una fuerza policial que opera de forma completamente ilegal y que mata", argumentó Sala sobe el ICE, sobre cuya presunta presencia el PD reclamó una aclaración al gobierno de la premier Giorgia Meloni. (ANSA).