Milán-Cortina 2026: Salvini pondera legado para 50 años

"Estamos listos, y gracias a los Juegos Olímpicos, terminaremos mucha infraestructura que durará los próximos 50 años", afirmó Salvini en diálogo con RTL 102.5 a cuatro días del inicio de Milán-Cortina 2026.

Salvini también habló sobre presuntas preocupaciones en materia de seguridad luego de la polémica por la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos durante Milán-Cortina 2026.

"Nuestras fuerzas del orden están entre las mejores del mundo.

Nunca se imaginó ver patrullas estadounidenses uniformadas patrullando las calles, estamos hablando de técnicos que estarán en las oficinas", enfatizó Salvini.

En tanto, se informó que el nuevo Centro de Coordinación de Rescate de Belluno, que se inaugurará mañana en la sede del Cuerpo Provincial de Bomberos, también servirá como sala de operaciones conjunta para coordinar las operaciones de seguridad y vigilancia durante los Milán-Cortina 2026, según lo decidido por el Comité Provincial de Orden Público y Seguridad. Además, a partir del viernes 6, la Sala de Seguridad estará operativa para la gestión de emergencias de protección civil, rescate y tráfico.

Asimismo, la Sala de Seguridad incluirá a representantes de los gobiernos regional y provincial, así como de los organismos y estructuras operativas responsables de garantizar la respuesta inicial a nivel provincial.

La construcción del centro, que comenzó tras la emergencia de Vaia en octubre de 2018, comenzó en 2022 y finalizó recientemente.

A su vez, el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, aseguró que Italia está "completamente preparado" para el inicio de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

"Cada día hay muchos detalles que estamos resolviendo, como es debido, pero básicamente estamos completamente preparados", aseguró Malagó durante la inauguración del panel dedicado a la Tregua Olímpica en la Villa Olímpica.

"Pero como en todos los grandes eventos, siempre hay muchos detalles que resolver a última hora. Lo estamos haciendo", garantizó el presidente del comité organizador de Milán-Cortina 2026.

Por su parte, la ministra de Turismo, Daniela Santanché, manifestó sentirse "orgullosa" porque, argumentó, "los Juegos Olímpicos es un evento que nos pondrá en el centro del mundo, con un impacto económico de 5000 millones de euros".

"Hemos escuchado críticas y comentarios negativos, pero como italiana, estoy muy orgullosa de los Juegos Olímpicos porque creo que es un evento que nos pondrá en el centro del mundo, con un impacto económico de 5000 millones de euros", resaltó Santanché.

"Creo que, como italianos, deberíamos estar más orgullosos", insistió la ministra durante un evento en Milán donde se presentó el informe "Europa de los Grandes Eventos Asociativos y Corporativos 2025", elaborado por el Centro de Estudios Fondazione Fiera Milano y Aseri - Universidad Católica, en referencia a los Juegos Invernales de 2026.

"Estuve en Cortina y se ha hecho un trabajo extraordinario, la pista de bobsleigh es maravillosa. Italia estará en el centro del mundo y estoy seguro de que causaremos una gran impresión", confió Santanché.

La ministra remarcó también que incluso en materia de seguridad "estoy segura de que estaremos preparados".

"Contamos con un ministro del Interior muy capaz, (Matteo) Piantedosi, y luego con un prefecto, un comisario de policía y todo un equipo que está trabajando arduamente", completó Santanché.

Por último, el alcalde de Cortina, Gianluca Lorenzi, reveló a Rai Radio1 que espera "unos 12 mil espectadores por día" en las competencias previstas en esa ciudad durante los Juegos Olímpicos Invernales.

"Para llegar, recomiendo usar un servicio de traslado y traer entrada. Los trabajos preparatorios para los Juegos Olímpicos están a punto de finalizar. Ha nevado mucho y esperamos nieve también mañana", comentó Lorenzi, quien revalidó su esperanza de entregar a tiempo el teleférico de Tofane, cuya construcción registró una demora. (ANSA).