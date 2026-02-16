Milán-Cortina 2026: satisfacción de Buonfiglio por récord de medallas

"Nos acercamos a la última semana y seguimos dándolo todo. Acabo de llegar de Assago y Arianna Fontana quedó en cuarto lugar, pero no debemos decepcionarnos. Debemos estar contentos de llegar a la final con constancia y de demostrar que la cultura deportiva finalmente se está consolidando en nuestro país", afirmó Buonfiglio desde Casa Italia.

El titular del CONI aludía al cuarto puesto que Fontana, ya ganadora de una medalla de oro en la posta mixta de 2.000 metros y de una plateada en la prueba de 500 metros, en la competencia de 1.000 metros de patinaje de velocidad que registró el triunfo de la neerlandesa Xandra Velzeboer, quien antecedió a la canadiense Courtney Sarault y a la surcoreana Kim Gil-li.

"Todo salió bien. Todos hicieron lo que tenían que hacer, y creo que estos resultados han ayudado a mejorar toda la organización, ya que el objetivo era presentar a Italia y las ciudades sede de los Juegos al mundo de la mejor manera posible", destacó Buonfiglio.

"Con estas medallas, actualmente somos segundos, pero somos primeros en cuanto a número de disciplinas en las que hemos ganado medallas. Otro aspecto que me complace destacar es la participación femenina. El tercer aspecto es que detrás de cada medalla hay una verdadera historia de humanidad", resaltó el titular del CONI.

Buonfiglio se refería al segundo puesto en la tabla general que Italia ocupa con sus 7 medallas de oro, 3 de plata y 10 de bronce sólo por detrás de Noruega, que acumula un total de 27 preseas (12, 7 y 8).

"Significa que el sistema deportivo italiano está funcionando.

Es un esfuerzo de equipo que involucra a atletas, grupos deportivos militares, federaciones, entrenamiento olímpico, el Instituto de Medicina y Deportes y el gobierno que nos apoya", argumentó Buonfiglio.

"Me gusta ganar, no participar. Para ganar, se necesita un plan de acción claro. Cuando me presenté como candidato, se lo presenté al ministro (de Economía y Finanzas, Giancarlo) Giorgetti. Una vez elegido, lo compartí con muchos colegas", relató Buonfiglio al diario Corriere della Sera.

"Necesitaba buenos entrenadores para llevar a atletas de todo el mundo a entrenarse: hay que demostrar que se es bueno para poder pedirlo. Deporte y Salud está haciendo un trabajo maravilloso desde la base, y el CONI, junto con las federaciones, se esfuerza por lograr los mejores resultados. ¿De qué sirve luchar unos contra otros? Si nos dividimos las tareas, todos ganamos", enfatizó Buonfiglio.

"Estoy dividido entre la madre Lollobrigida, que gana con su pequeño hijo en brazos, y Federica Brignone, quien, tras una lesión tan grave, podría haber dicho: 'bueno, hice lo que hice, simplemente participar'. Pero no, ganó dos medallas de oro", ponderó Buonfiglio sobre las estrellas de le delegación de Italia en Milán-Cortina 2026.

"Pero la determinación de Arianna Fontana también me conmueve.

Así que mi emoción es por las mujeres", insistió el presidente del CONI, quien adelantó su satisfacción por la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales, que concluirá el domingo 22.

"Hemos destacado seis sedes: Bormio, Livigno, Cortina, Anterselva, Tesero y Milán. Los Juegos dejarán un estacionamiento en Livigno, una pista de bobsleigh y luge en Cortina que, una vez finalizadas las obras, será más habitable.

Milán contará con una nueva residencia estudiantil asequible y un pabellón deportivo", recordó Buonfiglio.

El presidente del CONI también reveló que los atletas "están contentos porque en todas partes hay una logística, tanto de alojamiento como de comida, que no había existido en los últimos veinte años".

"Digo esto porque escucho lo que me dicen otros países. Así que, desde la perspectiva del retorno de la inversión, la promoción de varias sedes ha sido muy apreciada. Cortina ya es conocida, Milán es conocida económicamente, pero Bormio, Anterselva, Tesero, Livigno... este modelo está teniendo un éxito increíble", remarcó Buonfiglio.

"Esto ya representa un valor añadido en términos de retorno de la inversión. Estamos promocionando la imagen de nuestro país, los productos italianos y el Made in Italy. Por lo tanto, el retorno es significativamente mayor", concluyó el titular del CONI. (ANSA).