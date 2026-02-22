Milán-Cortina 2026: Satisfacción de Buonfiglio y Malagó

"Me complace haber vivido en Casa Italia: fuimos una imagen sólida de nuestro país. También me complace recordar el informe Censis, que reveló que el 88% de los italianos percibió positivamente este mensaje del deporte y las medallas, que no impactan directamente en el PIB, sino que generan un impacto que el país y sus industrias pueden activar para generar productos que impulsen la economía, desde el turismo hasta la ropa deportiva. Y las medallas también son un mensaje para los jóvenes, para acercarlos al deporte", agregó Buonfiglio.

El presidente del CONI ofreció una conferencia de prensa en la última jornada de Milán-Cortina 2026, en los que la delegación "azzurra" finalizó en el cuarto puesto del medallero tras registrar el récord de 30 preseas (10 doradas, 6 de plata y 14 de bronce).

"Italia merece la máxima puntuación. Vivimos momentos históricos, desde las 14 medallas de (Arianna) Fontana hasta los triunfos de (Francesca) Lollobrigida, incluyendo (Federica) Brignone, (Lisa) Vittozzi, la medalla de figura por equipos, las medallas de oro en luge, los hermanos (Pietro y Arianna) Sighel y los séptimos Juegos Olímpicos de (Dominik) Fischnaller", repasó Buonfiglio sobre los hitos de la delegación "azzurra" en Milán-Cortina 2026.

"Si sumamos París (2024) y Milán-Cortina, puedo confirmar que estamos entre los cuatro mejores países del mundo. Y no es casualidad", subrayó Buonfiglio, sobre las 70 preseas de la delegación "azzurra" considerando las dos ediciones más recientes de los Juegos Olímpicos, en las que sólo Estados Unidos (159), China (106) y Francia (89) superaron a Italia.

Dieciocho de las 30 medallas ganadas por la delegación de Italia provino de una importante contribución del ministerio de Defensa, pues 60 representantes de Grupos Deportivos Militares de las Fuerzas Armadas integraron el grupo de 196 atletas de la delegación "azzurra" y aportaron un total de 8 preseas doradas, 3 de plata y 7 de bronce.

A esto se suman las victorias de atletas de la Guardia di Finanza, la Policía Estatal y la Policía Penitenciaria.

"Estos éxitos son fruto de años de entrenamiento, sacrificio y dedicación. Son el símbolo de una Italia que cree en su propio talento y sabe inspirar y dejarse inspirar. Mi más sincero agradecimiento a todos los atletas, y en especial a los Grupos Deportivos de Defensa: atletas extraordinarios y servidores del Estado que, con pasión y disciplina, han encarnado los valores más auténticos del deporte y de las Fuerzas Armadas, impulsados ;;por un profundo amor por la Tricolor", declaró el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

Por otra parte, Buonfiglio reiteró que el éxito de Milán-Cortina 2026 le permite considerar la posibilidad de que Italia organice una segunda edición de los Juegos Olímpicos de Verano luego de la celebrada en Roma 1960.

"Dije que lo haremos paso a paso. La candidatura debe ser consensuada y compartida, empezando por el gobierno, luego por las instituciones municipales y regionales, el Comité Olímpico y Deporte y Salud. Debe ser un equipo unido el que decida sacar adelante el proyecto", remarcó Buonfiglio.

"No podemos simplemente soñar. Para hacer realidad los sueños, hay que soñar con los ojos bien abiertos. Así que es un camino que nos enorgullece. Ciertamente no lo haré por mí mismo, pero obviamente lo haré por quienes vendrán después. Sin embargo, si hay consenso, intentaré consolidar este trabajo", garantizó el titular del CONI.

En igual sentido se expresó Malagó, quien consideró que el éxito de Milán-Cortina 2026 "sin duda puede reavivar" la candidatura de Roma para los Juegos Olímpicos de Verano.

"En este momento, la decepción por el fracaso de la candidatura de 2024 parece haberse disipado, pero siempre es bueno recordar las cicatrices", reflexionó Malagó, quien igualmente opinó que "es prematuro y erróneo hablar de ello".

"Roma tiene dos ventajas: tiene una historia única, incluyendo su candidatura olímpica, y ya cuenta con instalaciones extraordinarias como el Estadio Olímpico. Y la sostenibilidad, como saben, lo es todo", enfatizó el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026.

A continuación, Malagó destacó que los Juegos Olímpicos Invernales de 2026 fueron "una gran publicidad para nuestro país", tras lo cual elogió a los ministerios del Interior y de Defensa por garantizar "un nivel de seguridad extraordinario".

"Fueron años muy complicados y difíciles, es una gran satisfacción para mí, para Andrea Varnier, para todo el equipo y, permítanme añadir, para todos los italianos", añadió Malagó en alusión al director ejecutivo de la Fundación Milán-Cortina 2026.

Malagó también elogió al suizo Christophe Dubi, director ejecutivo de los Juegos Olímpicos del Comité Olímpico Internacional (COI): "sin él, estoy seguro de que los Juegos no habrían tenido este éxito, porque se dedicó con profesionalismo, experiencia y gran pasión a nuestro proyecto", remarcó.

Asimismo, Malagó reivindicó el desarrollo de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales en dos sedes: "Creo que éste es el futuro. Hicimos de la necesidad virtud; no teníamos alternativa, pero abrazamos con valentía el modelo distribuido", resaltó.

También manifestaron su alegría por el éxito de Milán-Cortina 2026 el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, y su colega de Turismo, Daniela Santanché. (ANSA).