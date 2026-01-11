Milán-Cortina 2026: satisfacción del COI por el Santa Giulia Ice Hockey Arena

"Estoy muy satisfecho. Estuve aquí al menos 20 veces, la última antes de Navidad, y esta sonrisa en mi rostro significa mucho.

Hace un mes, el estadio no se veía así, y aún teníamos que probar el hielo: según la Federación Internacional y los expertos, es un hielo excelente" afirmó Dubi durante el último día de la prueba del Santa Giulia Ice Hockey Arena de Milán.

"El agujero en el hielo es normal y se arregló en dos minutos.

Más de 1000 trabajadores trabajan aquí cada día para terminar las obras: estaremos listos", aseguró el director ejecutivo del COI, cuyo entusiasmo fue compartido por Andrea Varnier, administrador delegado de la Fundación Milán-Cortina 2026.

"Nunca hemos ocultado que este era uno de los recintos que más nos preocupaba; este evento era de suma importancia. Estamos muy satisfechos con la prueba. Sabemos que aún queda mucho por hacer en el estadio en general, pero estos días nos sirvieron para probar el área de competición, que estaba a la altura, y para probar algunas opciones de transporte para los espectadores", declaró Varnier.

"Esto también fue muy satisfactorio. El trabajo realizado con el ayuntamiento y la ATM en los transportes funcionó, y estamos contentos", agregó el director ejecutivo de Milán-Cortina 2026, quien ponderó además "la importante obra" en el Santa Giulia Ice Hockey Arena.

"Sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer, muchas personas involucradas tuvieron que parar para esta prueba y volverán a empezar mañana por la mañana. Se ha logrado mucho en los últimos días, sorprendente en algunos aspectos, y estoy convencido de que se logrará mucho y será digno de los Juegos", insistió Varnier.

"Preocuparnos es nuestro deber, haber visto a los atletas jugar sobre el hielo ya es un gran alivio para nosotros. Los Juegos pueden celebrarse. También queremos que sea lo mejor posible para todos: atletas, espectadores y partes interesadas, por lo que estamos trabajando junto con quienes construyen el estadio para que sea lo más hermoso posible para los Juegos", completó Varnier.

En tanto, el presidente de la Federación Internacional de Hockey (IIHF), el canadiense Luc Tardif, confirmó la satisfacción de todas las partes tras la revisión del Santa Giulia Ice Hockey Arena.

"Llevamos a las distintas delegaciones a un recorrido por el estadio, incluyendo los vestuarios. No siempre es fácil cumplir las expectativas, pero esta vez todos están satisfechos. Se van a casa contentos", relató Tardif.

"Estoy muy contento, sobre todo con el evento de prueba del sábado, ya que se jugaron tres partidos consecutivos, y somos la única federación que lo hace", recordó el titular de la IIHF.

"Siempre es muy difícil. El hielo estaba en excelentes condiciones incluso durante el último partido. Era muy importante realizar esta prueba, aunque entendemos que es muy difícil para quienes tienen que terminar las obras. Lo más importante ya está hecho. Ahora estamos hablando del techo y las zonas de recepción, pero estoy a cargo del hockey y estoy seguro de que todo se solucionará a tiempo", confió Tardif.

En cambio, ya se completaron las obras temporales de accesibilidad a la Arena de Verona, que se prepara para albergar los eventos simbólicos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

Las obras, realizadas por la empresa Simico en colaboración con el ministerio de Transporte italiano, incluyeron la instalación de rampas especiales, la adaptación de baños, la provisión de espacios para el descanso y la movilidad de los atletas, y la reorganización de las gradas para los espectadores con discapacidad.

El proyecto, diseñado respetando el valor histórico del anfiteatro, busca garantizar la seguridad, la funcionalidad y la plena usabilidad durante el evento paralímpico, permitiendo que el recinto ofrezca una experiencia donde atletas y espectadores puedan vivir los Juegos y las actuaciones sin barreras.

Las ceremonias de clausura de los Juegos Olímpicos (previstas el 22 de febrero) y de apertura de los Juegos Paralímpicos (programadas para el 15 de marzo) se celebrarán justamente en la Arena de Verona.

Por otra parte, se confirmó que el tenor italiano Andrea Bocelli se sumará a su colega y compatriota Laura Pausini en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, programada el 6 de febrero en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro.

"Su presencia representa un puente natural entre la música y el deporte: no sólo supone un regreso al contexto olímpico, tras su actuación en la ceremonia de clausura de los Juegos de Invierno de Turín 2006, sino también una oportunidad para narrar los Juegos a través de nuestro patrimonio musical italiano, reconocido mundialmente", destaca una nota de la Fundación Milán-Cortina 2026 sobre Bocelli.

La nota del comité organizador añade que Bocelli "contribuirá así a fortalecer y realzar la identidad de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026, dotando a la narrativa de un tono contemporáneo y a la vez global".

El texto resalta además que la actuación de Bocelli se inspirará en la idea de la armonía, hilo conductor de toda la ceremonia, creada por Balich Wonder Studio. (ANSA).