Milán-Cortina 2026: Satisfacción del COI por relación con EEUU

"Estamos muy satisfechos con la relación que mantenemos con la administración estadounidense, especialmente de cara a los Juegos de Los Ángeles. Debe haber una relación de confianza y respeto mutuos", declaró Adams en una conferencia de prensa que ofreció en Milán dos días después de la inauguración formal de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

Al solicitarle detalles sobre las conversaciones entre la presidenta del COI, la zimbabuense Christine Coventry, con el vicepresidente estadounidense James David Vance y con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, el vocero respondió que no tenía detalles.

"Pero quiero asegurarles desde ya que nuestra presidenta se asegurará de que Los Ángeles sea un éxito", enfatizó Adams, quien también respondió a algunas quejas del público a políticos estadounidenses, con carteles de protesta y disculpas.

"Hay instrucciones en las entradas. Queremos que la gente disfrute de la experiencia sin verse molestada por otros problemas. Siempre puede haber infracciones menores de las normas. Las gestionaremos localmente. Desconozco el caso específico, pero si hay un problema, lo abordaremos", garantizó Adams.

En tanto, los días de Vance y su familia continúan en Milán: para almorzar, el vicepresidente estadounidense eligió un restaurante típico de la ciudad a pocos pasos de su hotel, Gallia, en la Estación Central.

Este restaurante, Osteria Cornalia, "fusiona la cocina tradicional milanesa con la búsqueda de carnes a la parrilla de alta calidad y cuidadosamente seleccionadas", según se lee en su página web.

Vance y su familia degustaron un menú que incluyó risotto, mondeghili y cotoletta en un salón privado con entrada independiente de la principal.

La zona que rodea el restaurante está cerrada al tráfico y las medidas de seguridad son estrictas, con policías patrullando la zona.

Obviamente, el restaurante está actualmente reservado para la delegación estadounidense, y no se permite la entrada a otros clientes. (ANSA).