Milán-Cortina 2026: Sé que mi silencio hace ruido, Ghali

"Sé que mi silencio hace ruido. Sé que todo es un Gran Teatro", publicó en redes sociales el cantante italiano Ghali horas antes de su participación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

"A todos. Lo sé. Sé cuándo una voz es aceptada. Sé cuándo se corrige. Sé cuándo se vuelve superflua. Sé por qué quieren a alguien como yo. También sé por qué no me querrían. Sé por qué me invitaron. También sé por qué ya no pude cantar el himno italiano", escribió Ghali en la vigilia de la ceremonia prevista en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro.

"Sé por qué me pidieron que recitara un poema sobre la paz. Sé que podría haber contenido más de un idioma. Sé que un idioma, el árabe, al final fue superfluo. Sé que un pensamiento mío no se puede expresar. También sé que mi silencio hace ruido. Sé que todo es un Gran Teatro. Nos vemos mañana", completó el cantante italiano.

La presencia de Ghali en la ceremonia de Milán-Cortina 2026 fue avalada por el ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi, y por el presidente del Memorial de la Shoah, Roberto Jarach, pese a la polémica desatada por el cantante por su postura propalestina y por denunciar desde el recinto del Festival de Música de San Remo el "genocidio" en curso en Gaza.

