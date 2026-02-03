Milán-Cortina 2026: Se reutilizará toda la comida no consumida

El acuerdo firmado antes del inicio de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 intentará reducir el desperdicio de alimentos y pondrá los excedentes a disposición de las personas vulnerables.

Este compromiso, ya presente en la fase de candidatura e integrado en la Estrategia de Sostenibilidad, Impacto y Legado de la Fundación Milán-Cortina 2026, exige la reutilización del 100% de los alimentos no utilizados en las instalaciones y centros de producción de Alimentos y Bebidas.

"Agradecemos profundamente a Banco Alimentare y a TrentinoSolidale Odv su colaboración, que consolida nuestro compromiso con una mayor sostenibilidad para el evento", declaró Gloria Zavatta, directora de sostenibilidad e impacto de la Fundación Milán-Cortina 2026, en un comunicado.

Incluso la colaboración con las comunidades locales en las zonas de los Juegos Olímpicos Invernales fue crucial, ya que organizaciones sin fines de lucro y socios públicos llevan años trabajando juntos para desarrollar soluciones diversificadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada contexto.

(ANSA).