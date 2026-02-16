Milán-Cortina 2026: se terminó la "maldición" de los abanderados

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 16 FEB - Federico Pellegrino, Arianna Fontana, Federica Brignone y Amos Mosaner interrumpieron la llamada "maldición de los abanderados" de Italia al conquistar respectivas medallas durante los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

Pellegrino formó parte del equipo italiano con Davide Graz, Elia Barp y Martino Carollo que ganó la medalla de bronce en el relevo masculino de esquí de fondo de 7,5 kilómetros.

El esquiador de 35 años formó parte del grupo de cuatro abanderados de Italia en la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026 con Fontana, Brignone y Mosaner, quienes ya habían ganado respectivas medallas durante la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

Fontana logró un récord histórico de 13 medallas, Brignone sumó dos preseas doradas pese a la grave lesión que incluso había puesto en duda su presencia en Milán-Cortina, y Mosaner completó el podio con Stefania Constantini en el torneo de curling mixto.

La nadadora Federica Pellegrini, oro en Pekín 2008, finalizó sin medallas luego de ser abanderada de Italia en la ceremonia inaugural de Río 2016, mientras que su compatriota Gianmarco Tamberi, campeón de salto en alto en Tokio 2020, se quedó con las manos vacías en París 2024 tras haber sido uno de los abanderados de la delegación "azzurra" en el inicio de esa cita, en la que incluso perdió su anillo de bodas en el Sena.

En los Juegos de Invierno, la última "maldición" afectó a Giorgio Di Centa en Vancouver 2010, pues el esquiador de fondo ya había ganado dos medallas doradas en Turín 2006, incluyendo una en la carrera de 50 kilómetros de fondo. (ANSA).