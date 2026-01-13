Milán-Cortina 2026: se verá un gran trabajo de equipo, Salvini

"En 25 días miles de millones de personas encenderán sus televisores y verán los frutos de un gran trabajo en equipo", afirmó Salvini en el marco de la conferencia de la Liga Norte "Visión del Turismo: Políticas, Territorios, Competencias, Futuro" desarrollada en el Senado.

"Hay cientos de trabajadores, técnicos, ingenieros, hombres y mujeres trabajando arduamente ahora mismo. Entonces, los italianos verán por TV el gran éxito deportivo, fruto de años y años de duro trabajo, día y noche. Incluso en estas noches frías, hay trabajadores cavando, y por eso les damos las gracias", agregó el ministro.

Por otra parte, el partido la Liga, del cual forma parte Salvini, calificó como "incomprensible y desconcertante" el criterio utilizado para la elección para los portadores de la antorcha de Milán-Cortina 2026 "La elección de los portadores de la antorcha, que no incluyó la plena participación de leyendas del deporte, es incomprensible y desconcertante. Esto se debe también a que no estuvo en absoluto coordinada con el ministerio de Matteo Salvini, que ha sido el más dedicado a la organización de los Juegos", se lee en una nota de la Liga.

"Asimismo, además de ser miembro del gobierno, Salvini también apoyó firmemente a Milán-Cortina como líder del partido, como lo demuestra el excepcional impulso de los administradores locales, empezando por los presidentes regionales. Esperamos que se encuentre una solución lo antes posible", completa el texto.

A continuación llegó una respuesta del ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, quien reveló que solicitó información a la Fundación Milán-Cortina 2026 y al Comité Olímpico Italiano (CONI) "para comprender los criterios de selección" de los portadores de la antorcha.

"En principio, es evidente que las leyendas del deporte y quienes han marcado la historia del deporte deben ser tenidos en la máxima estima. Objetivamente, también me quedé un poco desconcertado, porque ante un fenómeno tan maravilloso como la antorcha, entre los 10.001 portadores, creo que el público olímpico debería haber estado en primer plano", opinó Abodi.

"El relevo de la antorcha es un testimonio de los valores que encarna la llama olímpica, que la gente debe abrazar, demostrando su capacidad de representarlos no sólo con palabras, sino también con hechos. Me reservo el derecho a obtener toda la información antes de realizar una evaluación", concluyó Abodi tras la presentación del proyecto Campo Giovani en el ministerio del Interior.

El tema del criterio utilizado para la elección de los portadores de la antorcha de Milán-Cortina 2026 surgió tras una entrevista que el diario italiano Gazzetta dello Sport realizó al ex esquiador de fondo Silvio Fauner, integrante del equipo que ganó la medalla de oro en la posta 4x10 kilómetros en los Juegos Olímpicos Invernales de Lillehammer 1994.

Fauner, de 57 años, relató en ese reportaje el "enfado" de una docena de atletas olímpicos excluidos en favor de "influencers", "amigos de patrocinadores" y "Cat Man", el famoso personaje de la serie de televisión "Sarabanda".

"No hemos participado de ninguna manera en ninguna iniciativa para los Juegos Olímpicos de Invierno en nuestro país. No hay portadores de antorchas, ni embajadores, ni ningún papel. Nada.

Todos estamos convencidos de que el CONI tiene preferencias", acusó Fauner.

La Fundación Milán-Cortina 2026, comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Invernales, explicó que Fauner quedó al margen de los portadores de la antorcha porque, "aunque respeta plenamente su extraordinaria trayectoria deportiva, ocupa un cargo político" como vicealcalde de Sappada.

"Una condición que se encuentra dentro de los requisitos preliminares de exclusión y se especifica en su totalidad en el reglamento publicado en nuestra página web", detalla un comunicado de la Fundación Milán-Cortina 2026.

"La hazaña de Lillehammer 1994 sigue siendo uno de los momentos más emblemáticos del deporte italiano", agrega la nota, la cual destaca que, por ello, los otros tres protagonistas fueron invitados a portar la antorcha, "uno de los cuales ya ha corrido".

"Desde el inicio del proyecto, el Comité Organizador ha situado a los grandes campeones del deporte italiano en el centro del Viaje de la antorcha. Este principio se ha plasmado en decisiones concretas desde los primeros momentos del viaje entre Olimpia y Atenas, que contó con la participación de grandes figuras del mundo de los deportes de invierno como Stefania Belmondo y Armin Zoeggeler", recuerda la Fundación Milán-Cortina 2026.

"El mismo espíritu ha guiado las etapas italianas, con la participación de figuras destacadas como Caterina Banti, Stefano Baldini, Mario Armano, Marco Albarello, Vuillermin Mirko y muchos otros", insiste el comunicado.

"En las primeras 36 etapas del viaje, el relevo ya ha acogido a un número significativo de campeones italianos, incluyendo numerosos medallistas olímpicos, muchos de ellos de deportes de invierno, y de diferentes generaciones", enfatiza el comité organizador.

"Su participación contribuyó a hacer de este viaje una verdadera celebración de los valores olímpicos y de la historia deportiva de nuestro país. La participación de los atletas continuará en las próximas semanas, de acuerdo con un programa diseñado con cuidado, equilibrio y respeto por la disponibilidad individual", completa la Fundación Milán-Cortina 2026. (ANSA).