Milán-Cortina 2026: Segundo oro para Brignone

Brignone, que el pasado jueves 12 ya había ganado la competencia supergigante, se impuso con un tiempo de 2'13"50, con el que antecedió a la sueca Sara Hector y a la noruega Thea Louise Stjernesund, quienes compartieron el segundo puesto con un registro de 2'14"12 e incluso se arrodillaron delante de la italiana para reconocerle su victoria.

"Juro que me quedé sin palabras, no entiendo nada. Hoy estaba muy tranquila, incluso antes de la primera manga. Estaba casi demasiado tranquila, temía no haber sido lo suficientemente agresiva", relató Brignone en diálogo con Rai Sport.

"En la segunda manga, sentí que empezaba a despegar, pero volví a estar bastante tranquila y sólo pensaba en esquiar. Sentía que había tenido una manga regular e intenté esforzarme al máximo.

Cuando crucé la meta, sólo oí los gritos y no entendía nada", insistió.

La incredulidad de la esquiadora italiana obedece a que ganó 2 medallas doradas sólo 318 días del tremendo accidente que sufrió mientras se preparaba para la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales y que puso en duda su presencia en Milán-Cortina 2025.

Brignone, de 35 años, protagonizó hace 10 meses una brutal caída, tras la cual recibió 42 puntos de sutura en su pierna izquierda luego de su último paso por el quirófano en abril luego de sufrir una fractuta de tibia y peroné, con lesiones en el ligamento medial y cruzado anterior, que comprometían seriamente su presencia en Milán-Cortina 2026.

"Incluso hoy estaba tranquila. Estaba aquí para competir, pero lo vi como una carrera de esquí. Lo vi como algo muy... no diría 'fácil', pero pensé en mi esquí, y fue lo mejor porque lo disfruté mucho", explicó Brignone.

"Lo que ya había logrado en este deporte era la cima. Así que no deberían, pero me doy cuenta de que los Juegos Olímpicos en casa tienen más impacto en los medios. A nivel deportivo, no aportan mucho", reflexionó luego Brigone sobre el impacto que las medallas ganadas en Milán-Cortina 2026 podrán tener en su ya exitosa carrera.

"Espero no darme cuenta demasiado, espero que no cambie demasiado, quiero vivir mi vida normal con mis amigos en casa, hacer todo lo que me gusta, no quiero esconderme", insistió la esquiadora italiana más condecorada de la historia.

Por otra parte, Brignone, quien realizó parte de su recuperación en el JMedical de Juventus, sorprendió al revelar en conferencia de prensa que "cambiaría mis dos medallas por volver y no tener esta lesión".

"Estoy segura, pero aquí estoy, esto me enseña algo más: pasó y hay que aceptarlo". No sé si podré volver a jugar al tenis.

Espero que ya nadie publique fotos ni vídeos de mi accidente, porque después del Supergigante me etiquetaron en mil cosas", lamentó Brignone.

"De vez en cuando abría la puerta y tenía que tirar el teléfono.

Tuve que estar tres días sin redes sociales. Nunca he visto el accidente y no quiero verlo, porque lo único que vi fue una pierna del otro lado. Quizás algún día lo vea, o les muestre la primera tomografía computarizada de cuando me lesioné", concluyó Brignone.

La victoria de la esquiadora fue celebrada en redes sociales por el ministro de Salud de Italia, Orazio Schillaci: "Felicitaciones a la campeona Federica Brignone. Sus increíbles victorias olímpicas, su pasión y tenacidad llenan de orgullo a toda Italia e inspiran a las nuevas generaciones", resaltó.

"Después de una lesión, no sólo se puede recuperar con más fuerza que antes, sino que también se pueden alcanzar nuevas metas formidables. Felicitaciones a todos los atletas que están logrando éxitos extraordinarios en estos Juegos Olímpicos", agregó Schillaci.

También el ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, saludó a Brignone desde redes sociales: "ante esta última hazaña estratosférica, hasta las palabras más sentidas, poderosas y conmovedoras palidecen", escribió en su cuenta de X.

"Federica nos deslumbra, y es una emoción incontenible sentir el orgullo de animar y animar a esta maravillosa atleta. Nos encontramos en su estado de fluidez, ­y fue hermoso! ­De rodillas ante ustedes! Por cierto, ya son 20", añadió Abodi sobre las medallas del equipo italiano en Milán-Cortina, que luego llegaron a 22 gracias a Lisa Vittozzi y a la dupla Michela Moioli-Lorenzo Sommariva.

Luego fue el turno del padre de Brigone, Daniele: "Fue una hazaña histórica. Parecía imposible ganar el oro en estos Juegos Olímpicos, y en cambio, lo duplicó", comentó ante Rai Sport.

"El día del Super-G, lloré al ver llorar a mi hija, y hoy sonrío con alegría, con el corazón en alto. Es hermoso. Ya lo había ganado todo, solo le faltaba una medalla de oro olímpica, y ganó dos", aseguró Daniele Brignone.

También se mostró emocionado Davide, el hermano de Brignone: "Siempre le he dicho a Federica que ganamos y perdemos juntos.

Hemos pasado por momentos difíciles, y ahora lo estoy pasando genial y lo estoy disfrutando", remarcó.

"Es maravilloso experimentar estas emociones. Ella ha aceptado el dolor; siempre lo siente. Esta mañana estaba mejor, pero está enfocada en lo suyo, y creo que es la única manera", enfatizó.

Davide Brignone también admitió que se sorprendió por la actuación de su hermana: "volver después de 10 meses de lesión y hacerlo en los Juegos Olímpicos me parece increíble porque normalmente te preparas para esto durante un año. Sé que su nivel era muy alto, pero ahora no pensé que pudiera hacerlo tan bien", completó el hermano de la esquiadora. (ANSA).