Milán-Cortina 2026: Sexto oro histórico para Klaebo

Klaebo, de 29 años, se impuso en la prueba celebrada en Valle di Fiemme y que ofreció un tramo de 10 kilómetros de técnica clásica con cambio de esquíes para los 10 restantes con técnica libre.

El noruego, que en Milán-Cortina 2026 busca igualar el récord de 8 medallas doradas de su compatriota Bjorn Daehlie, se quedó con la victoria en la prueba cuyo podio completó su connacional Martin Nyenget, quien escoltó al francés Mathis Desloges.

"Ahora estoy aliviado y feliz. Las Olimpíadas siempre dan más emociones", afirmó Klaebo, quien conquistó su primer título de esquí de fondo al ganar la prueba disputada en Lago di Tesero y dedicó su triunfo a su abuelo Kare, que también es su entrenador.

Klaebo también ganó la competencia de velocidad individual, la de velocidad por equipo en Pyeongchang 2018 y Pekín 2022, mientras que también se quedó con el título en la posta 4x10 kilómetros de la cita surcoreana.

Asimismo, el noruego completó el podio en la competencia de 15 kilómetros de Pekín 2022, en la que sumó además una medalla de plata en la posta 4x10 kilómetros. (ANSA).