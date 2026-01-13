Milán-Cortina 2026: Sheinbaum entregó la bandera a la delegación de México

La ceremonia contó con la presencia del secretario de Educación, Mario Delgado; del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco; de la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá; y de la jefa de misión, Ana Luisa Aguilar.

En su discurso, Pacheco enfatizó que los atletas enfrentan el reto de competir contra potencias históricas, deseándoles mucho éxito en nombre de las instituciones representadas y celebrando que esta ceremonia sea presidida por primera vez por una jefa de Estado.

"Desde la Conade, con el apoyo del gobierno mexicano y el Comité Olímpico, reiteramos nuestro compromiso de acompañarlos, apoyarlos y reconocerlos", declaró Pacheco.

La delegación mexicana incluye al patinador artístico Donovan Carrillo y a la esquiadora Sarah Schleper, quienes afrontarán en Milán-Cortina 2026 sus segundos y séptimos Juegos Olímpicos de Invierno, respectivamente.

El equipo mexicano también contará con los esquiadores de fondo Allan Corona y Regina Martínez, quienes debutarán en esta edición de los Juegos Olímpicos Invernales. (ANSA).