Milán-Cortina 2026: Silencio del COI tras dichos de Trump contra Hess

"No les sorprenderá si no añado nada más a las declaraciones del presidente de Estados Unidos. No haría eso con ningún otro presidente", respondió el vocero del COI, Mark Adams, en rueda de prensa sobre esa entidad también considera que Hess es un "perdedor", como lo llamó Trump.

El mandatario lamentó la presencia del esquiador en la delegación norteamericana que compite en Milán-Cortina 2026 luego de sus críticas a lo que ocurre en su país por las decisiones del magnate.

"El esquiador olímpico estadounidense Hunter Hess, un auténtico perdedor, afirma que no representa a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de este año. Si es así, ni siquiera debería haberse presentado para el equipo. Es una pena que esté en él. Es muy difícil apoyar a alguien así", afirmó Trump.

El esquiador de 27 años confesó en una entrevista reciente que "representar a Estados Unidos ahora mismo me genera sentimientos encontrados".

"Es un poco difícil. Están sucediendo muchas cosas que no me gustan", reconoció Hess sobre la situación socio-política en Estados Unidos a partir de decisiones de Trump.

Durante la conferencia de prensa del vocero del COI, un corresponsal del diario New York Times también preguntó si se implementarán cambios en la seguridad de la Villa Olímpica tras las amenazas contra el también esquiador angloamericano Gus Kenworthy, quien recientemente publicó en redes sociales el eslogan mucho más explícito "Fuck Ice".

"El sistema es estable, por lo que no requiere más mejoras, pero el ambiente en las villas es de absoluta calma entre los atletas y hay gran entusiasmo", aseguró Andrea Francisi, jefe de Operaciones de Milán-Cortina 2026.

"Por lo tanto, no ha sido necesario revisar ningún plan por el momento. Obviamente, estamos monitoreando todos los incidentes, pero no hay situaciones que requieran atención adicional o específica. Contamos con un sistema de seguridad para todos los atletas, en las villas, durante sus traslados y en las sedes", completó Francisi.

Kenworthy recibió amenazas e insultos tras escribir "Fuck Ice" con orina en la nieve, entre sus esquís, y una foto viral en Instagram.

Aunque Kenworthy, actor estadounidense y británico, y activista por los derechos LGBT, competirá la próxima semana, la Asociación Olímpica Británica ya ha activado servicios de apoyo para el atleta de 34 años.

"El Equipo GB se toma muy en serio el bienestar de sus atletas y ofrece servicios de apoyo, especialmente en casos de amenazas y abusos a través de las redes sociales. Todos los atletas del Equipo GB reciben este servicio de forma proactiva", explicó la federación a la cadena BBC.

"Publiqué mis 'pensamientos' y recibí un montón de mensajes, muchos de ellos alentadores y de apoyo, pero muchos eran horribles, diciéndome que me suicidara, que esperaban verme romperme una rodilla o el cuello", explica Kenworthy en un video que alcanzó las 27.400 reproducciones.

"Quizás este sea el precio de alzar la voz, pero creo que es importante decir lo que creemos y plantar cara a la injusticia", añade, "se puede amar a Estados Unidos y estar orgulloso de ser estadounidense, yo lo estoy, y sigo pensando que se puede incluso sin apoyar a este gobierno y sus políticas", agregó Kenworthy.

"He competido por Gran Bretaña en dos Juegos Olímpicos, pero soy mitad estadounidense. Crecí, estudié y vivo en Estados Unidos.

Competí en mis dos primeros Juegos Olímpicos por ellos y gané una medalla de plata, así que me importa lo que suceda allí", concluyó Kenworthy.

En tanto, el canciller italiano, Antonio Tajani, cuestionó los silbidos contra el vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, durante la ceremonia inaugural de Milán-Cortina 2026 celebrada el pasado viernes 6 en San Siro.

"Siempre estoy en contra de abuchear cuando se recibe a alguien, porque cuando se es invitado y se representa a un país, no creo que sea políticamente correcto, dado que muchos hablan de corrección política, pero la corrección política debe ser recíproca. Yo no habría abucheado", enfatizó Tajani.

"Porque cuando se tiene un invitado, no se abuchea. Representa a un país amigo, un aliado. Entonces se puede discrepar políticamente, pero eso no está permitido", insistió Tajani sobre los silbidos y abucheos para Vance por parte de la multitud cuando su rostro apareció en las pantallas gigantes de San Siro. (ANSA).