Milán-Cortina 2026: Snoop Dogg visitó a los atletas de EEUU

"Es genial pasar tiempo con el futuro. Esto (refiriéndose a los jóvenes atletas que lo rodean) es el futuro, lo que el mundo necesita", declaró Snoop Dogg, quien se definió irónicamente a sí mismo como "entrenador".

"Cuando se trata de los Juegos Olímpicos, existe ese (espíritu, Ndr) que une al mundo. Ustedes, como atletas, tienen una gran misión. No se trata sólo de ganar, sino de mostrarle al mundo cómo es el amor", agregó el artistas, cuya visita fue celebrada especialmente por Nick Baumgartner, veterano integrante del equipo estadounidense que competirá en sus quintos Juegos Olímpicos en pruebas de snowboard.

"Crecí viendo a Snoop y MTV. Es increíble conocerlo", escribió Baumgartner en su cuenta de la red social Instagram, donde adjuntó luego algunos videos con el rapero, que también fue el "gran invitado internacional" en Gallarate (Varese) para portar la antorcha de Milán-Cortina 2026.

Los rumores sobre la posible presencia del rapero estadounidense como portador de la antorcha (como lo hizo en París 2024) circulaban desde hacía días, pero su participación nunca se confirmó.

Esta mañana, el misterio se resolvió en Piazza Libertá con la llegada de Snoop Dogg, recibido por una multitud de aproximadamente 3 mil estudiantes de todas las escuelas de la ciudad y por la nieve artificial que se pulverizó en la plaza para la ocasión, creando una auténtica atmósfera olímpica de invierno.

La consejera regional de cultura, Francesca Caruso, y el alcalde de Gallarate, Andrea Cassani, dieron la bienvenida a Snoop Dogg y a todos los portadores de la antorcha, que luego continuó su recorrido hacia Busto Arsizio (Varese). (ANSA).