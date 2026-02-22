Milán-Cortina 2026: Suecia ganó el torneo femenino por equipos de curling

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 22 FEB - Suecia celebró la conquista de la medalla de oro del torneo femenino por equipos de curling de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 gracias a su victoria en la final contra Suiza.

Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Scharback y Johanna Heldin se quedaron con el primer puesto gracias a su victoria por 6-5 contra Alina Patz, Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke y Stefanie Berset.

A su vez, Canadá completó el podio gracias al triunfo por 10-7 de Rachel Homan, Tracy Fleury, Emma Miskew y Sarah Wilkes ante las estadounidenses Taylor Anderson-Heide, Tara Peterson, Cory Thiesse y Tabitha Peterson.

Justamente Canadá había ganado ayer el torneo masculino por equipos luego del triunfo por 9-6 en la final contra Gran Bretaña pese a la polémica registrada en el duelo del pasado viernes 13 contra Suecia.

Oskar Eriksson, uno de los integrantes del equipo escandinavo, acusó al canadiense Marc Kennedy de haber realizado un "doble toque" en ese partido que Suecia perdió por 8-6 en la fase de grupos. (ANSA).